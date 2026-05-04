La loca idea de Fede Chingotto... o no tan loca

Fede Chingotto ha vuelto a dejar una reflexión que no ha pasado desapercibida. El jugador argentino ha planteado una propuesta tan simple como revolucionaria: eliminar las cabezas de serie en los torneos y apostar por sorteos puros, sin ningún tipo de condicionante en los cuadros.

La idea la lanzó durante su participación en el podcast VeinteDiez, moderado por el periodista Isaías Blaiotta, en un ambiente distendido en forma de asado junto a Agustín Torre —conocido como ‘El Loco’—, Maxi Grabiel y con Rodri Ovide como anfitrión.

“En mi cabeza hay una locura que me encantaría que algún día se pruebe. Están las primeras ocho, pero no hay sembrados, que se sortee todo”, explicó Chingotto, dejando clara su intención de romper con el sistema tradicional que protege a las parejas mejor clasificadas.

Las consecuencias

El argentino fue más allá al analizar las consecuencias deportivas de su propuesta. “Todos entrenamos para ganar entonces para mí sería lo mismo. Obviamente es una putada que te toque justo 1 y 2 antes de la final, pero también a su vez das la chance de que por el otro lado se le abra el cuadro a alguno”, reflexionó.

En esencia, su planteamiento busca democratizar el desarrollo de los torneos, introduciendo un factor de incertidumbre total desde la primera ronda. Una fórmula que, según él, acabaría premiando igualmente al mejor rendimiento en pista: “Nos estamos poniendo todos en la misma bolsa y al final ahí va a llegar el que juegue mejor”.

El actual sistema de cabezas de serie está diseñado para garantizar que las mejores parejas no se enfrenten hasta las rondas finales, asegurando así duelos de alto nivel en las fases decisivas tal y como sucede en el tenis. Sin embargo, la idea de Chingotto, si bien es poco probable de que algún día se aplique, introduce un componente de espectáculo e imprevisibilidad que podría alterar por completo la narrativa de los torneos.

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La lista de Chingo para el Mundial

Pero la tertulia dejó más titulares. En ese mismo encuentro, el argentino también se atrevió a dibujar su lista ideal para el Mundial con la selección argentina. Una convocatoria de muchísimo nivel formada por Agustín Tapia, Franco Stupaczuk, Leo Augsburger, el propio Fede Chingotto, Martín Di Nenno, Maxi Arce, Juan Tello y Tino Libaak.