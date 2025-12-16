Lluvia de parejas nuevas en Premier Padel 2026

El pádel continúa su evolución constante y, como siempre ocurre en las épocas de transición entre temporadas, el mercado de parejas viene cargado de sorpresas, expectativas y nuevas combinaciones. De cara a 2026, varias duplas han decidido dar un giro a su trayectoria deportiva tras un 2025 intenso, especialmente en el cuadro femenino, donde la ruptura más significativa ha marcado el inicio de una nueva era.

Masculino: reencuentros con pasado y proyectos renovados

En el cuadro masculino, el mercado apuesta por recuperar sociedades que ya funcionaron en el pasado. El objetivo es intentar atacar las dos posiciones de arriba que, a día de hoy, parecen intocables con Arturo Coello y Agustín Tapia en el número uno y Ale Galán y Fede Chingotto en el número dos.

Mike Yanguas y Franco Stupaczuk formaron una gran pareja / @premierpadel

Franco Stupaczuk – Mike Yanguas

Stupaczuk y Yanguas volverían a unir sus caminos tras haber compartido proyecto en temporadas anteriores. Su conocimiento mutuo les sitúa como pareja 3, solo por detrás de Coello/Tapia y Chingotto/Galán, con aspiraciones claras de pelear títulos.

Jon Sanz – Coki Nieto

También regresarían como dupla Jon Sanz y Coki Nieto, otra pareja con pasado común. Su reencuentro los colocaría como pareja 5, justo por detrás de Lebrón/Augsburger, con el objetivo de consolidarse en rondas finales y dar el salto definitivo que llevan años buscando.

Coki Nieto y Jon Sanz dieron la sorpresa en las Finals de 2024 / Premier Padel

Paquito Navarro – Fran Guerrero

Una de las combinaciones más llamativas, confirmada por SPORT, será la de Paquito Navarro y Fran Guerrero, una pareja nueva que partirá como número 6. El carácter competitivo de Paquito y la fiabilidad de Guerrero forman un proyecto con potencial inmediato para desestabilizar a los de arriba. Su rendimiento es toda una incógnita pero el joven Guerrero ya ha demostrado que está preparado para duras batallas.

Momo González – Martín di Nenno

Otra unión inédita desvelada por VeinteDiez es la de Momo González y Martín di Nenno, que partiría como pareja 7. El equilibrio entre el talento creativo de Momo y la inteligencia táctica de Di Nenno convierte a esta dupla en una amenaza constante para cualquier cruce. Quizás le falte algo de potencia a esta dupla, pero lo compensan con volumen de juego y regularidad en la pista.

Javi Garrido – Lucas Bergamini

Garrido y Bergamini también retomarían una sociedad ya conocida. Como pareja 8, buscarán estabilidad y regularidad para acercarse a los puestos de privilegio.

Pablo Cardona – Javi Leal

Por último, tal y como anunció Mundo Deportivo, Pablo Cardona y Javi Leal se perfilan como pareja 10, siempre que Juan Tello y Edu Alonso mantengan su unión como pareja 9. Dos jugadores explosivos que, si encuentran continuidad, pueden escalar posiciones rápidamente. Habrá que ver cómo les va en pistas lentas ya que ambos son perfiles de jugadores muy agresivos.

Femenino: fin de un ciclo y sabor a novedad

La noticia que puso patas arriba el pádel femenino fue la separación de Ari Sánchez y Paula Josemaría, una de las duplas más exitosas de los últimos cinco años. Juntas conquistaron 44 títulos y 335 victorias, cifras que hablan por sí solas del dominio, la constancia y la química que habían desarrollado sobre la pista. Ahora, cada una emprende un nuevo proyecto con compañeras diferentes, buscando reconfigurar su juego y llegar de nuevo a lo más alto.

Ari Sánchez – Andrea Ustero

Ari Sánchez, figura indiscutible del pádel mundial, comenzará un nuevo proyecto con Andrea Ustero, jugadora de enorme proyección. Esta pareja combina la experiencia y jerarquía de Ari con la energía y dinamismo de la joven zurda. Aunque todavía no es oficial, pero un desliz en redes sociales confirmó esta alianza que partirá como pareja tres y promete ser potente y capaz de competir desde el inicio en los grandes torneos.

El emotivo abrazo de Ari y paula en sala de prensa / Padel al revés

Paula Josemaría – Bea González

Por su parte, Paula Josemaría ha sido asociada a Bea González, otra jugadora con un estilo ofensivo muy atractivo. La combinación de Paula, con su intuición para los puntos clave y su lectura de juego, junto con la agresividad natural de González, podría convertirse en una de las parejas más espectaculares y definitorias de ver en la pista. A falta de confirmación oficial, su proyecto ya genera ilusión. Se trata de un parejón con un pádel de muchos decibelios en ambos lados que partirá de pareja dos.

Bea y Claudia no seguirán juntas en 2026 / Premier Padel

Claudia Fernández – Sofi Araújo

Otra de las parejas que se comenta en los corrillos padeleros es la de Claudia Fernández y Sofi Araújo. Fernández, con su consistencia y capacidad de mantener la calma en momentos tensos, se complementaría bien con la versatilidad y potencia de Araújo, toda una veterana que sabe como sacar partido del juego de las jóvenes. Juntas, pueden plantar batalla a las duplas mejor posicionadas.

Martina Calvo – Marta Ortega

Finalmente, Martina Calvo y Marta Ortega aparecen como un binomio ambicioso. Ambas jugadoras con talento y con ganas de demostrar que pueden competir al máximo nivel. Su unión es toda una incógnita pero podría ser uno de los proyectos más interesantes de observar a lo largo de la temporada, especialmente por su potencial de crecimiento a medio plazo.

Hasta que no se oficialicen todas estas parejas, todo queda en el terreno de las especulaciones y expectativas. Aunque SPORT ha podido confirmar algunas de ellas. hasta que los jugadores y jugadoras no lo anuncien de manera oficial, puede haber cambios de última hora. Sin embargo, el movimiento general del mercado que se avecina deja claro que 2026 apunta a ser un año emocionante, competitivo y abierto.