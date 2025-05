Llegan las palas más rompedoras del mercado con una sorpresa inesperada

HEAD lo ha vuelto a hacer. La firma líder en innovación deportiva presenta la ONE PADEL COLLECTION, una nueva gama de palas que promete cambiar para siempre la forma de sentir el pádel. Bajo el lema 'Feel Different. Play Different', la marca lanza una colección que no solo llama la atención por su estética sofisticada y vanguardista, sino que introduce una tecnología revolucionaria que marca un antes y un después en este deporte en auge.

La gran estrella de esta línea es la tecnología ONE, un sistema de perforación inédito que se traduce en una única abertura central en la superficie de golpeo. A simple vista, la pala ya es distinta; pero la verdadera transformación ocurre al jugar. Esta perforación central permite una mayor durabilidad, mejora el punto dulce y potencia la conexión del jugador con cada golpe, aportando una sensación única y precisa.

En cuanto al diseño, HEAD no ha escatimado en detalles. Las palas combinan acabados en carbono translúcido, texturas sobrias y líneas minimalistas que transmiten una estética elegante y futurista. Todo ello sin perder de vista lo más importante: el rendimiento en pista.

Cuatro modelos con personalidad propia

La colección está compuesta por cuatro modelos diseñados para diferentes estilos de juego, pero con un denominador común: tecnología de vanguardia al servicio del jugador.

SPEED ONE X

Dirigida a jugadores expertos que buscan el equilibrio perfecto entre potencia y control. Con 365 gramos de peso, esta pala incorpora lo último de HEAD: Auxetic 2.0, doble capa de carbono visible y Extreme Spin, para un tacto explosivo y preciso. Además, integra Damp Plus y un tapón blando en la empuñadura, que reducen vibraciones y elevan el confort.

SPEED ONE

La más ligera de la familia SPEED (345 gramos), ideal para jugadores avanzados que quieren rapidez y maniobrabilidad sin perder fuerza. Sus principales bazas: Auxetic 2.0, doble capa de carbono y tecnología Extreme Spin, con el ya característico tapón blando para una experiencia más cómoda.

EXTREME ONE

Con forma de diamante, 345 gramos y superficie de golpeo en carbono 12K visible, esta pala combina ligereza y resistencia como ninguna. Su diseño aerodinámico, junto con la tecnología Auxetic, ofrece una potencia desbordante y una sensación de impacto precisa, con reducción de vibraciones garantizada gracias al tapón blando.

ONE ULTRALIGHT

La joya de la corona en términos de ligereza: 300 gramos, lo que la convierte en la pala de adulto más ligera del mercado. Diseñada para quienes priorizan el confort sin renunciar al rendimiento, incorpora espuma Comfort Foam y tecnologías de absorción de impacto que suavizan el juego y minimizan vibraciones.

Más que una colección, un manifiesto

“La ONE PADEL COLLECTION representa un antes y un después en la historia del pádel”, asegura Pasquale Ruzicka, Global Business Manager en HEAD. “No se trata solo de innovación técnica, sino de cambiar la forma en la que los jugadores sienten el juego”.

Y lo cierto es que lo han logrado. HEAD vuelve a demostrar por qué está en la vanguardia del deporte mundial. Con décadas de experiencia y un compromiso constante con la excelencia, la marca da un paso firme hacia el futuro con esta colección que fusiona ingeniería, diseño y emoción. La ONE PADEL COLLECTION no es una evolución. Es una revolución.