Llegan las Alejandras: Salazar y Alonso unen experiencia y futuro en 2026

El nuevo ranking de parejas del pádel femenino para 2026 ya está al completo entre las primeras posiciones, y una de las uniones más lógicas al quedarse ambas sin compañera es la que protagonizan Alejandra Salazar y Alejandra Alonso. Veterana y joven talento, experiencia contrastada y ambición emergente, 21 años de diferencia entre ambas, un binomio que nace casi por obligación tras los últimos movimientos en la élite del circuito, pero no por ello menos interesante y temida.

Salazar, que este mes ha cumplido los 40 años, afronta una nueva etapa después de su paso junto a Martina Calvo, una de las grandes irrupciones de la temporada. La joven jugadora ha decidido dar un salto en su carrera y formará pareja en 2026 con Marta Ortega, una elección que reconfigura la parte alta del ranking. Con ello, la madrileña quedaba libre para afrontar su último año como profesional y ha decidido explorar un nuevo proyecto competitivo.

Por su parte, Alejandra Alonso quedaba también sin compañera tras el anuncio de Claudia Jensen, que ha confirmado su regreso al lado de Tamara Icardo, una dupla con pasado, química y ambición renovada. De ese modo, la vallisoletana se quedaba de nuevo sin un proyecto al que destinar su futuro, por lo que estaba abierta a un proyecto ilusionante de cara a 2026.

Con ese escenario, la unión de las dos Alejandras parecía casi inevitable. Salazar, referencia histórica del pádel femenino, y Alonso, una de las jugadoras con mayor proyección del circuito, han decidido unir caminos en un proyecto que mezcla liderazgo, aprendizaje y hambre de crecimiento. Un tándem que partirá como cabeza de serie número siete, una posición importante dentro del ranking pero construyendo una pareja con un enorme margen de mejora.

Jugando con el nombre de Alejandra, apelando a su historia, ambas anunciaron su unión alentando a todas las Alejandras a ponerse en contacto con ellas para ganar una pala en un divertido sorteo.

La experiencia de Salazar, su capacidad para gestionar partidos largos y escenarios de máxima presión, puede convertirse en el mejor catalizador para el juego de Alonso, más físico, vertical y atrevido. A su vez, la juventud y frescura de Alonso aportan a la madrileña ese punto de energía y desparpajo necesario para seguir compitiendo al más alto nivel. El mismo que le dio su anterior compañera, Martina Calvo, con quien Salazar ha vivido una segunda juventud.

Ambas han hecho oficial su unión a través de sus redes sociales, un anuncio esperado y bien recibido por el entorno del pádel, que ve en esta pareja un proyecto con sentido y recorrido. No es una apuesta improvisada, sino una alianza construida desde la lógica deportiva y el contexto del mercado.

En un 2026 marcado por los múltiples cambios en la zona noble del pádel femenino, la dupla Salazar–Alonso emerge como una combinación que puede dar mucho que hablar.