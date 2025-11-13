Libre y natural, la nueva campaña de calzado de Cristina Pedroche

Día de novedades con la presentación de las nuevas Joma Barefoot, donde la embajadora, Cristina Pedroche, ha contado desde su propia experiencia los beneficios de este tipo de calzado y cómo surgió esta colaboración. Todo ello, de la mano de la moderadora y periodista deportiva de televisión Lourdes García Campo.

Un evento casual celebrado en la calle Vallehermoso donde a la famosa presentadora Cristina Pedroche se la ha visto muy comprometida con la salud. Presentando un modelo de zapatillas que se distingue del resto por su forma anatómica, su flexibilidad, sistema 'zero drop' aplicado en la suela y una plantilla antibacterial. "Es tan obvio que el zapato tiene que tener forma de pie que quiero que le den la oportunidad y se conciencien" .

Cristina Pedroche anuncia las nuevas Joma Barefoot / Pablo Díaz

Un pensamiento cuyo origen proviene de la importancia que le debemos dar a saber cuidarnos y comprender que cada detalle importa. Además, reconoce que la implicación que tiene con la alimentación por influencia de su marido es un punto por el que pasa todo. “La alimentación, una vez empiezas a cuidarte, te das cuenta de darte la prioridad. La persona con la que más tiempo pasas es contigo".

Unos zapatos de élite

Un modelo adaptado para cualquier persona con el estilo de vida que sea, que ya ha empezado a utilizarse en el deporte de élite. Gracias a la suela dura y resistente que no trata de elegir un solo camino, sino de hacer que puedas moverte libre y sin límites. Así es Joma Barefoot.

Al finalizar el acto, Cristina Pedroche ha comparecido de manera campechana ante los medios, donde se ha mostrado entusiasmada con el proyecto, destacando la comodidad y autenticidad del nuevo modelo de calzado. Además, ha asegurado que no será la última colaboración que haga con la marca, y que sacará su propia firma de zapatillas en Joma.

“Libre y natural”, ese es el eslogan con el que ha presentado su nueva colaboración. Un mensaje que refleja a la perfección su filosofía de vida y su conexión con la marca. Pedroche también ha adelantado que su vestimenta en las campanadas de este año seguirá esa misma línea: “libre y natural”, un concepto que, según ha explicado, define esta nueva etapa personal y profesional.