Leo Augsburger: "En el mundo del pádel nadie tiene la coronita de ángel"

Leo Augsburger, argentino de 21 años, ha experimentado uno de los ascensos más veloces en el ranking FIP tras dos años de auténtico vértigo con cambios de pareja, triunfos inesperados, y convirtiéndose en uno de los jugadores más temidos por los rivales, quienes sueñan con poder tener su remate, único en el mundo. Los buenos resultados y su talento le han llevado a que un jugador Top como es Juan Lebrón le llamara para formar pareja y no dudó en dar el 'sí quiero'. Solo han jugado dos torneos juntos pero parten como pareja tres en Barcelona. Unas Finals que Augsburger solamente había visto por la tele. Antes de debutar, atendió a SPORT.

Estás viviendo la mejor etapa de tu carrera profesional. ¿Cómo te sientes?

Estoy muy bien, muy contento con lo que hago y poder vivir de lo que siempre me gustó hacer así que más que feliz de esto y de aprender de muchos jugadores que miraba por la tele cuando yo estaba en Argentina. Lo disfruto mucho.

En 2024 entraste en el Top 30, ahora estás como jugador número 12 y pareja 3 en las Finals. ¿Orgulloso de todo ello?

Sí, creo que muchos de Las Misiones donde soy yo seguramente estarán orgullosos. Me he quedado siempre a las puertas del Máster y este año jugarlo, me hace muy contento y estoy muy motivado. Son muchas semanas de entrenamiento para poder tratar de lograr llevármelo a casa una semana antes de las vacaciones.

¿Cuál crees que ha sido la clave de esta irrupción de Leo Augsburger tan rápida?

Mucho el sacrificio y rodearse de personas que me hacen bien, que me aconsejan, que me ayudan, que me apoyan. Creo que eso te ayuda mucho, te motiva mucho a seguir trabajando, a hacer las cosas bien. Trato de disfrutar al máximo. Sé que hay derrotas como victorias, pero creo que este año y el año pasado fueron los mejores y ojalá en 2026 sea mucho mejor.

La unión con Pablito Cardona fue muy llamativa. ¿En algún momento te has arrepentido de que haberos separado?

No, sabíamos que era momento de separar el camino. Me había llegado la posibilidad de jugar con un jugador que he mirado mucho tiempo en la tele, que también ha casi peleado por el número uno, que en ese caso es Martín (Di Nenno) a quien lo tengo un aprecio muy grande. Fue con quien aprendí y con quien llegué a ganar mi primer torneo así que le debo mucho y le agradezco mucho lo que hizo por mí. Con Pablito saqué una cosa aparte, que fue la amistad y el cariño que nos tenemos. Espero que vuelva pronto a los torneos y a la cancha, que ya se le extraña mucho.

Eráis temidos en el mundo del pádel

Sí, con Pablito éramos muy agresivos, éramos muy físicos, teníamos la misma pegada, la verdad que por eso llamamos mucho la atención. También los carismáticos y demostrativos que éramos adentro de la cancha, eso a la gente le gustó.

Lebrón aporta mucho. Ha estado muchos años número uno, sabe muchas cosas de este deporte, cómo manejarlo, cómo ser disciplinado ya que es uno de los jugadores más disciplinados del circuito

Ahora estás con Lebrón, ¿qué te aporta?

Lebrón aporta mucho. Ha estado muchos años número uno, sabe muchas cosas de este deporte, cómo manejarlo, cómo ser disciplinado ya que es uno de los jugadores más disciplinados del circuito, así que creo que Juan me aporta mucho y puedo seguir aprendiendo muchas cosas con él. Llevamos dos torneos seguidos y nos queda todo un año entero juntos.

Confirmas que el año que viene jugaréis juntos, ¿no?

Sí, la idea era juntarse en el 2026, pero nos adelantamos y ya estos dos torneos, nos han venido de 10 y para el año que viene seguramente estaremos acoplados y ya entendiéndonos cómo tiene que ser.

Creo que ese carácter que tiene Lebrón lo llevó a ser número uno. Lo que pasa en los bancos creo que lo puedo solucionar o tranquilizándolo o tratar de hacer otra cosa para que él se sienta bien

Juan Lebrón es un jugador con un talento impresionante, ha sido número uno, pero también es un jugador muy temperamental, con un carácter muy fuerte. ¿Esto te hizo dudar en algún momento de dar el sí?

No, porque creo que ese carácter lo llevó a ser número uno también. Obviamente que la gente ve la parte mala, lo que pasa en los bancos y todo eso, pero creo que lo puedo solucionar o tranquilizándolo o tratar de hacer otra cosa para que él se sienta bien y no se sienta así. Lo entiendo, porque yo soy casi lo mismo, aunque no tan demostrativo como él, pero eso es lo que le llevó a demostrar y a ser número uno.

Obviamente no soy perfecto, pero sí que vamos mejorando y una vez que mejore esa base de defensa, creo que voy a terminar siendo un jugador bastante completo.

¿Qué aspectos de tu juego crees que debes mejorar para llegar a ser número uno con Juan?

Creo que estamos mejorando mucho con Agustín (Gómez Silingo) y Juanma (Rodríguez) lo que es el fondo de cancha, que obviamente no soy perfecto, pero sí que vamos mejorando y una vez que mejore esa base de defensa, creo que voy a terminar siendo un jugador bastante completo. Siempre alguno tiene algún defecto, ningún jugador es excelente, obviamente sacando a los números uno, así que la verdad que mejorando esas cosas podemos ser bastante peligrosos.

En muchos test donde se pregunta a los jugadores quién es el jugador con mejor remate o qué remate querrían, muchos dicen el de Leo Augsburger. Paquito en una entrevista se preguntaba ¿cómo lo hace?. Yo te pregunto ¿Cómo lo haces?

Creo que eso viene con la ayuda de Marcos, mi entrenador de físico, que me prepara para que hoy en día yo esté bien, esté fuerte y no tenga ninguna lesión. Este año me ha ayudado mucho, no tuve casi lesiones, así que nada, por suerte estoy super contento de haber encontrado un equipo que trabaje tan bien para que mi cuerpo esté bien.

No, nervioso nunca, creo que solo he estado nervioso en la final del Mundial. Lo tomo como un torneo más, obviamente sabiendo que es el Máster Final

Vas a jugar tus primeras Finals. ¿Estás nervioso? ¿emocionado?

No, nervioso nunca, creo que solo he estado nervioso en la final del Mundial. Lo tomo como un torneo más, obviamente sabiendo que es el Máster Final, así que nada, para empezar tenemos un partido duro y a tratar de sacarlo para adelante.

¿Cuáles son los objetivos que os habéis marcado con Juan de cara a 2026?

El objetivo primero que tenemos es tratar de entrar en las primeras cuatro parejas, por suerte ya lo cumplimos y ahora queda tratar de luchar por el número uno el año que viene.

Nadie conoce a Lisandro (Borges) como yo lo conozco, obviamente que tiene sus defectos como toda persona. Sabemos que en el ambiente del pádel casi ninguno es santo, nadie tiene la coronita de ángel

Hay mucho ruido a tu alrededor, salen muchas cosas en redes sociales de Lisandro Borges, que es tu representante. ¿Tú esto cómo lo vives, cómo lo sientes, cómo lo llevas?

Nadie conoce a Lisandro como yo lo conozco, obviamente que tiene sus defectos como toda persona. Sabemos que en el ambiente del pádel casi ninguno es santo, nadie tiene la coronita de ángel. Yo lo conozco y lo tomo como un padre, porque nuestra relación ha sido así. Los que hablan de Lisandro no lo conocen mucho, yo lo conozco de pie a cabeza y estoy muy contento de estar con él, me ha ayudado mucho a crecer en mi carrera y le tengo mucho aprecio.

¿Pero tú lees todos los comentarios que pone en redes sociales?

Sí, obviamente, o sea, como la diversión mía es jugar al pádel, la diversión de él es esa y cuando nos juntamos nos reímos de esa gente, de lo que hace por internet, porque no le afecta nada.