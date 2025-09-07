Leo Augsburger, un "animal" que les pierde el respeto a los mejores

Leo Augsburger es un jugador que está creciendo en el circuito a pasos agigantados, y nunca mejor dicho porque es un auténtico gigante dentro del 20x10 donde no se arruga ante nadie. El argentino, que ha conseguido ganar a Coello y Tapia en una ocasión y a Chingotto y Galán y a Stupaczuk y Juan Lebrón en dos ocasiones, explicó lo que él considera la clave para conseguir estos éxitos ante los mejores.

Una vez clasificado para la final desveló como afronta estos partidos: "El respeto que les tengo fuera de la pista por los jugadores que son y por la historia que tienen, una vez dentro de la cancha no me importa quiénes son o qué hicieron. Esto es lo que me lleva a no tenerles respeto o saber que yo puedo ser mejor que ellos en cualquier momento", sentenció sin sonrojarse.

Leo está rompiendo la baraja del circuito con sus resultados / Premier Padel

El argentino, nacido en la localidad argentina de Posadas Misiones hace 21 años, comentó así mismo que "vengo con muchas semanas de entrenamiento y con mucha mejoría de la mano de Cristian (Gutiérrez) y de Martín (Di Nenno) así que estoy muy contento con ello y eso es lo que me lleva a tratar de ganar a las parejas de arriba".

Los elogios de Tapia a Leo Augsburger y Martín dio Nenno

Arturo Coello explicó en su día que cuando veían que en el cuadro estaban Cardona y Augsburger, por entonces pareja, eran "mi pesadilla diaria". Ahora el Pablo y Leo ya no juegan juntos después de que el argentino decidiera unirse a Martín di Nenno. El tiempo le está dando la razón en su polémica decisión ya que en tan solo dos torneos ya han conseguido llegar a una final tras ganar a los número 2, Chingotto y Galán, y a los número 3, Stupaczuk y Lebrón.

Así que Coello y Tapia vuelven a tener una pesadilla en frente este domingo en el Madrid P1 en la final que disputarán en busca de su octavo título de 2025. En esta ocasión fue Tapia quien definió a los jugadores con los que tendrá que lidiar: "Son jugadores que por separado son muy buenos. Martín lleva años ya demostrando que es un animal competitivo y un ejemplo de superación y de esfuerzo. Creo que se merece estos resultados", aseguró.

En cuanto a Leo Augsburger, a quien Agus conoce a la perfección al haber compartido club durante un tiempo, confesó que "Leo es un animal. Tuve la suerte de que cuando él llegó los primeros años entrené con él y está loco. Tiene esta locura que es linda y esa inconsciencia que le hace ganar este tipo de partidos porque ganarles a Ale y Chingo antes de una final o en unas semifinales es durísimo y ellos lo consiguieron así que para mí es totalmente merecido y me alegro por ellos".

Habrá que estar muy atentos a Augsburger en una final que se prevé de altos vuelos con cuatro jugadores en la pista que jamás dan una pelota por perdida.