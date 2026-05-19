La lección de vida de Federico Chingotto tras tocar el cielo en Buenos Aires: “No importan las limitaciones”

La imagen de Federico Chingotto levantando el título del Premier Padel P1 de Buenos Aires junto a Alejandro Galán emocionó a toda Argentina. Pero más allá del trofeo, el jugador de Olavarría dejó una de las reflexiones más potentes y humanas del torneo durante la rueda de prensa posterior a la final.

“Todo parece un sueño. Desde que me junté con Ale parece que todas estas puertas que estaban trabadas me las abrió todas a patadas”, confesó un Chingotto visiblemente emocionado tras conquistar un nuevo título en casa.

Sus palabras tuvieron todavía más fuerza al recordar todo lo que hubo detrás de ese éxito. Porque antes de convertirse en uno de los mejores jugadores del planeta, el ‘Super Ratón’ conoció la cara más dura del deporte. Durante años recorrió Argentina haciendo viajes de más de mil kilómetros para competir, durmiendo en el coche junto a su madre o su padre para ahorrar una noche de hotel y sobreviviendo gracias a bocadillos y comida que su mamá preparaba para ahorrar gastos.

Chingotto nunca escondió sus orígenes humildes. Su familia organizaba rifas y vendía tallarines para reunir dinero y poder costear los torneos. “Desde la carnicería que me daba la comida para el viaje hasta la gente que ayudaba haciendo rifas”, recordó en más de una ocasión el argentino sobre aquellos años de sacrificio extremo.

Por eso, después de ganar ante su gente en Buenos Aires, el mensaje de Fede fue mucho más allá del pádel. “El mensaje que trato de transmitir es claro: que me vean a mí y vean que se puede. No importan las limitaciones de altura, no importa tener menos fuerza. Hay que creer en los sueños de cada uno, luchar, vaciarse, entrenar cada día y sobre todo disfrutar del proceso”, explicó en el corte publicado por marina_infopadel.

A sus 1,70 metros (según la ficha de la FIP), en un circuito dominado por jugadores mucho más altos y poderosos físicamente, Chingotto se ha convertido en el ejemplo perfecto de que el talento, la resiliencia y el trabajo pueden derribar cualquier barrera.

“A veces las cosas tardan un poco más o capaz no llegan, pero lo importante es superarse a uno mismo día a día y saber que lo diste todo. Ahí está la mayor victoria”, sentenció.

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