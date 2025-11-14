Lebrón y Stupa se ganan una nueva ficha en Premier Padel

El partido más esprado de la jornada no defraudó a nadie. Los cuatro jugadores eran conscientes del morbo que generaba el partido y ya antes de salir a la pista bromearon entre ellos: "No hay huevos de salir cruzados a la pista", decían en referencia a que este es su último partido tal y como están emparejados ahora y se enrocarán ya de cara al siguiente reto en México. Era el partido del morbo entre Franco Stupaczuk y Juan Lebrón frente a Martín di Nenno y Leo Augsburger.

Stupa siguió con la broma durante el sorteo simulando saltar la red para pasarse al otro lado. Era un síntoma de que estaba más relajado. Pero durante el partido volvieron los problemas en el banquillo al ver que se escapaba el primer set donde las opciones de break se repartieron en ambos lados, pero fueron Di Nenno y un Augsburger muy concentrado quienes se llevaron el primer parcial.

Los nervios afloraron en el banco de Pozzoni, y con el añadido de que Stupa se tuvo que ir al vestuario para tratarse de dolor en la espalda. Arrancó la segunda manga con un break de la dupla argentina y se encendieron todas las alarmas en el bando del Lobo y el Rayo. Pero Lebrón le pidió a su compañero actitud, trabajo y su petición fue aceptada y cumplida por el chaqueño. La rotura del servicio en el sexto juego por parte de los de Pozzoni dio un vuelco al partido y con un segundo break lograban empatar el partido.

El tercer parcial fue no apto para cardíacos. Cuando parecía que quedaba a manos de Di Nenno y Leo, reaccionaban el Lobo y Stupa. Cuando se decantaba del lado del andaluz y el argentino, sacaban fuerzas de flaqueza Martín y Leo, y así hasta el final. Primero break de Stupa/Lebrón, después break de Di Nenno/Augsburguer. Tensión, nervios, aplausos, mucha emoción en el Hamdam Sports Complex.

Al final, victoria para Stupa y Lebrón que tendrán una ficha más en su corto proyecto para demostrar que pese a sus diferencias tienen tanto talento que supieron incluso levantar un partido que en muchos momentos tuvieron perdido. Este sábado, una nueva oportunidad para disfrutar de esta pareja que tiene los días contados, a la vez que se diluye para siempre la dupla argentina que ha demostrado también que pueden estar entre los mejores.

Garrido renueva sus votos con el pádel

Una de las grandes sorpresas de la jornada fue el triunfo de Javi Garrido y Lucas Campagnolo frente a Momo González y Fran Guerrero. Fue un auténtico despliegue de pádel físico por parte de los cuatro combatientes que se batieron en cada punto hasta que al final la dupla hispano-brasileña se llevó el gato al agua por 6-4, 6-7 (2) y 6-4.

Fue la gran prueba de que el Califa está en plena forma física y anímica y regresa a unas semifinales después de casi 600 días sin conseguirlo en Premier Padel. Su regreso a la élite es ya una realidad y este sábado tendrá la oportunidad de buscar una final con su compañero Campa que debutará en unas semis.

Los número uno, Arturo Coello y Agustín Tapia, se ventilaron en 46 minutos el partido de cuartos de final ante Lucas Bergamini y Javi Leal en un partido muy serio donde prácticamente no cometieron errores ganando por 6-1 y 6-2 y sin dar ni las migajas a sus rivales. Mientras que Chingotto y Galán tuvieron que trabajar mucho más ante Juan Tello y Edu Alonso.

Chingalán tuvo que recuperar una primera rotura del Gato y Alonso en el quinto juego y, tras conseguirlo en el octavo, se llegó a un igualado tie break donde los número dos lograban conquistar la manga, no sin apurarse y superando Fede un fuerte golpe en la pierna tras una fea caída. Igual de igualado arrancó el segundo parcial, donde se pudo ver a la versión más matadora de Chingo mientras que Galán se puso al equipo a la espalda y sacaron adelante el duelo.

Nuevo sufrimiento de Ari y Paula

En el cuadro femenino, de nuevo Ari Sánchez y Paula Josemaría se vieron en apuros cediendo un set ante Ale Salazar y Martina Calvo, quienes se marchan de Dubai con la cabeza muy alta pese a perder en cuartos de final por 6-3, 3-6 y 7-5 en otro duro partido para las número dos, pero que siguen con las mismas opciones de arrebatar el número uno a Gemma Triay y Delfi Brea.

Precisamente la menorquina y la argentina volvieron a dejar constancia de que han recuperado su buen momento y se deshicieron de Marina Guinart y Vero Virseda por 6-0 y 6-4 en un partido que dominaron de principio a fin.

Por su parte, Claudia Fernández y Bea González vivieron por fin un partido algo más plácido y se clasificaron para semifinales tras derrotar a Martita Ortega y Tamara Icardo, que vieron truncadas sus buenas sensaciones al recibir un duro correctivo cediendo por 6-3 y 6-0.

Claudia y Bea celebran el pase a semifinales / Premier Padel

Tampoco Andrea Ustero y Sofi Araújo vieron peligrar su clasificación para las semifinales. Se enfrentaban en cuartos a Ale Alonso y Claudia Jensen en un partido especial para la catalana y la vallisoletana, grandes amigas y que se dieron a conocer en el mundo del pádel jugando juntas. El triunfo fue para la dupla hispano-portuguesa que se llevó el duelo por 6-3 y 6-4 mostrando una de sus mejores versiones.

Este sábado abrirán jornada a partir de las 13.00 horas (CET) la pareja dos contra la tres, donde Ari y Paula seguirán con el objetivo de perseguir el número uno mientras que Bea y Claudia buscarán una final para demostrar que la despedida en cuartos de final en el Mundial por Parejas fue solo un tropiezo en su carrera. A continuación, Triay y Brea se medirán a una Ustero y Araújo que quieren sacar a las uno de su zona de confort con este pádel tan diferencial que ofrecen en la pista.