Lebrón: "Personalmente Ale (Galán) me ha fallado"

Pasados ya 15 meses de la separación de Juan Lebrón y Ale Galán, el jugador de Puerto de Santa María abrió de nuevo las heridas que, según su versión sigue sin cerrarse tras la dolorosa separación de una de las mejores parejas de pádel del mundo. El Lobo se sincera en una entrevista concedida al programa El Cafelito dirigido por Josep Pedrerol donde explica su versión de los hechos.

Fueron varios los temas que se trataron en la entrevista pero lógicamente el tema central fue le 'divorcio' entre Juan y Ale después de haber cosechado múltiples éxitos y ser número uno durante tres años consecutivos hasta que Arturo Coello y Agustín Tapia les apartaron del reinado. Juan ofrece su versión de los hechos y asegura que actualmente no existe relación entre él y el madrileño.

Las mejores frases de la entrevista

"Soy el mismo dentro y fuera de la pista pero con algo más de revoluciones en un sitio que en el otro".

Sobre si pensaba que sería número uno: "¿Te digo la verdad? Por supuesto que sí. Sabía que iba a ser número 1, pero por el esfuerzo y sacrificio que he hecho, sin lugar a dudas".

"Me cuesta decir esto, pero el día que no estén mis padres lo voy a pasar muy mal. He sido un niño mimado al ser el pequeño. He sido rebeldillo pero bueno. No me gustaba mucho estudiar y con 16 años le dije a mi madre que no quería seguir estudiando. Me vino un pedazo de torta de mi madre que todavía me acuerdo".

"Jugando al fútbol era muy chupón"

"Perder es una parte que me cuesta. No me gusta perder a nada"

"Me ha fallado mucha gente, pero es bueno porque aprendes mucho y te das cuenta de quienes están a tu lado y por qué están".

Polémica con Galán

"Llega el 2023 y yo paso un calvario. Fueron cuatro meses y medio. Dos meses al principio y dos meses y medio después. Sentía que cogía la pala y no podía agarrarla. No podía. Era un calvario".

"Yo siempre he mirado por el prójimo. Nosotros a Ale le hemos ayudado, sin pedir nada a cambio. En 2022 los resultados llegaban, pero la relación estaba muy mal. No había comunicación también por cosas externas de Ale que estaba metido en la Asociación (PPA)".

"En 2021 a mí me patrocina RedBull, marca que quiso entrar en el pádel para probar, y fue como que a Ale le molestaba que yo tenía RedBull y él no. RedBull vio que el pádel iba a más y nos preguntaron para patrocinar al equipo y yo dije, palante. Pero nuestra relación estaba mal. Ganábamos porque éramos muy buenos. Nuestro juega andaba solo".

"Ale Galán me dijo que éramos amigos". "Me emociono un poco... La palabra amigo es muy importante para mí... y en ningún momento recibí ninguna llamada (de Galán). Ni un simple cómo estás... ¿Sabes? Y eso a mí me dolió muchísimo. Al fin y al cabo han sido cuatro años (con Galán). Vamos a ser claros. ¿Qué tiene que acabar? ¡Tiene que acabar! Claro, por supuesto. Todo tiene un principio y un final en la vida. ¿Pero ni un simple 'cómo estás' o una simple llamada? Nada recibí por su parte. Fue algo que ya estaba totalmente roto. Volvimos con resultados malos y en Roland Garros me deja".

"Mi reacción fue: Te entiendo. Pero vuelven los resultados aunque la relación seguía mal. Yo siempre intentaba arreglar mi relación con él en lo personal".

El conflicto en Qatar que desató la separación

"No me reconozco en la semifinal de Qatar. La he visto varias veces. Me equivoqué, me sacaron de quicio en el sentido de que jugaron bien sus cartas. Actué mal y no tendría que haber llegado a esta situación"

"Me saqué la camiseta porque fue un término de venganza. Igual que tengo mi orgullo y mi ego soy consciente de cuando van mal las cosas". (Lo hizo tras enfrentarse de nuevo a Yanguas y Garrido en Acapulco tras el conflicto que tuvieron en Qatar.

"Si Ale galán me pidiera jugar? (Risas). Eso no va a pasar. Tendríamos que aclarar muchas cosas"

"En el Mundial hice mucho hincapié para estar bien con él porque quería que la selección española fuera campeona. Me arrepiento porque me mostré increíblemente bien con él cuando no lo tenía que haber estado. Dijo que la decisión de jugar juntos era del equipo pero la petición la hice yo y se le cambió la cara. Lo hice delante de todos los compañeros. Se quedó mudo, no se lo esperaba pero me agradeció que me hubiera acercado a él. Pasamos una gran semana a pesar de haber perdido".

El día que Galán le dejó: "Estábamos en Madrid los dos y él me llama. Fueron tres minutos. Después me di cuenta de que estaba amenazado, porque nadie me dijo si haces esto te dejo".

"Estoy dolido porque creo que no se ha contado la verdad. Nadie sabía mi versión".

"Con Ale fueron unos años increíbles y estoy super agradecido con todo lo que me ha dado profesionalmente. Personalmente no. No soy una víctima, pero creo que se podrían haber hecho las cosas de una manera adulta. Lo que he hecho como compañero lo he hecho para mejorar a mi compañero y obtener resultados".

"Personalmente, Ale me ha fallado".

"Ale Galán es... una persona. Es que no hay relación".

Reconociendo su personalidad

"Era un poco cabroncete como compañero, sobre todo cuando había puntos importantes".

"Como compañero he sido muy exigente, y lo sigo siendo, pero también es verdad que he tenido actitudes que no han sido las correctas. Y eso es en lo que hago mucho hincapié".

"Creo que a Juan Lebrón no le querían como número uno. Se hacía hincapié en sacar tips de que hace esto, la lía, pone caras, es una mala persona... pero yo seguía mi camino de ser el número uno. Por momentos me afectaba pero por momentos, era una roca. A mi eso me hizo mejor que peor".

"Yo soy de las personas que quiere mejorar siempre, aunque me cueste".

Pedrerol y Lebrón durante la entrevista / RRSS

"Llevo 12 años con el psicólogo. Entendió que la música era importante para mí. Me hace escuchar unas canciones para recordar jugadas buenas que he hecho ese día y que me vaya a la cama con ello. Eso me hace muy bien".

"No me creo mejor que nadie ni pero que nadie. Soy un chico muy normal. Sí que considero que soy muy bueno".

Junto a Franco Stupaczuk

"Franco es un tipo curioso para bien. Optimista, agradable, muy sano, tiene mucha calidad, es un portento físico y todavía puede mejorar muchísimo y creo que gran parte de lo que estoy mejorando es por él".

"Ahora estamos a un nivel mental y psicológico muy bueno. Siempre quiero mejorar mentalmente porque es una fuerza que yo tenía cuando era número uno. Es lo que tengo que recuperar hoy en día".

"Lo que viene ahora es seguir mejorando y reinventarme. Querer mejorar el pádel, mejorar en situaciones de jugadas. Que el público diga 'esto no lo había visto".

"El objetivo ahora es llevar al compañero al punto de que se puede meter mano a estas dos parejas (Tapia/Coello y Galán/Chingotto)".

Lebrón le regaló una pala a Josep Pedrerol / RRSS

"He disfrutado poco mis éxitos. Lo he disfrutado entrenando, sacrificándome, exigiéndome... algunas veces me he ido de fiesta, pero si ganaba un torneo y al día siguiente quería entrenar me iba a entrenar. Recogía el trofeo, estaba feliz pero sabía que había que trabajar".

"Cuando escucho el éxito es la felicidad no me lo creo. Para mí la felicidad es estar rodeado de buenas personas que te alimenten bien de forma sana. Estar tranquilo con uno mismo".

"¿Un sueño por cumplir? Volver a ser número uno porque aunque ya lo he sido me vuelve a llenar. Como está lejos vamos a intentar ganar a los dos parejas primero".