Lebrón y Galán vuelven a la acción en Roma

"Me he recuperado bien de la lesión" admite el andaluz, que formará pareja de nuevo con Galán este miércoles en el torneo de Premier Padel "No fue fácil estar sin él. Le he echado mucho de menos", explica Galán, que ha jugado con Jon Sanz durante las últimas semanas

Juan Lebrón vuelve a las pistas. El andaluz, tras superar su lesión en el codo, está listo para volver y junto a Ale Galán inican este miércoles en Roma la defensa de su corona en el Premier Padel, segundo del año, que se disputa en el Foro Italico.

“Me he recuperado bien de la lesión, confío en que ya no tengo ese dolor que no me dejaba jugar. He echado de menos la rutina diaria, pero me siento preparado a pesar de que no hemos podido entrenar mucho”, dijo en el Media Day.

Por su parte, Galán que aseguró que “no fue fácil estar sin él. Le he echado mucho de menos. Intenté estar a mi máximo nivel para estar preparado cuando volviera”. Al lado de Jon Sanz lo ha logrando, cuajando grandes resultados en el circuito World Padel Tour, dejando su techo en la final en Valencia.

En el ranking de Premier Padel aún son los número uno y este miércoles también debutarán los principales favoritos, al igual que en el cuadro femenino que, por primera vez, se estrena en el circuito Premier Padel. De este martes destacaron los triunfos de Sánchez/Capra, Garrido/Campagnolo, Arroyo/ Rubio, Moyano/Gil y Semmler/Lijó.