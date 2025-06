Lebrón, baja para Burdeos por molestias en la espalda

Juan Lebrón verá rota la buena racha que estaba ofreciendo en los últimos torneos junto a Franco Stupaczuk debido a los problemas físicos que acusó durante la final del torneo de Valladolid donde acabaron perdiendo ante los número uno Arturo Coello y Agustín Tapia por 7-5 y 6-4.

El jugador gaditano reclamó la asistencia del fisioterapeuta una vez finalizado el primer set y pudo continuar hasta el final del partido, pero se le notó algo mermado en esa segunda manga ya que las molestias en la zona lumbar le impedían desplegar todo su talento sobre la pista. Fue el propio Lebrón quien anunció este lunes en redes sociales que no podrá asistir al torneo que ha arrancado este lunes en Burdeos.

Stupa y Lebrón ganaron en semis a Galán y Chingotto en Valladolid / Premier Padel

El Lobo ha explicado sus problemas en un mensaje en su cuenta de Instagram: "Quiero comunicar que no podremos estar en Burdeos debido a unas molestias que he sentido estos días. Me han recomendado reposar antes de volver a la competición", asegura el porteño, quien seguidamente lamenta su ausencia en el torneo galo: "Me da mucha lástima parar ahora cuando estábamos disfrutando tanto dentro de la pista".

Lebrón no ha dudado en agradecer a todo su equipo la comprensión: "Gracias de corazón equipo @francohs22 @carlospozzoni por el apoyo! Volvemos pronto", dice Juan y ya en francés, haciendo un guiño a los aficionados de Burdeos, asegura "Désolé pour le public français, à bientôt" (Lo siento por el público francés, hasta pronto).

Desde que unieron fuerzas Juan Lebrón y Franco Stupaczuk no están teniendo suerte con las lesiones. El argentino se lesionó en abril, lo que le impidió jugar el Major de Qatar y el P2 de Bruselas, torneo que si jugó Lebrón, en este caso al lado de Álex Ruiz, es decir, lo jugó en el revés. Una vez recuperado de su lesión, Stupa volvió a los entrenamientos y a la competición, pero no estaba al cien por cien.

En Asunción, la pareja tres cayó en cuartos de final a manos de Pablo Cardona y Leo Augsburger, en Buenos Aires tampoco pasaron de cuartos de final después de que Momo González y Jon Sanz les barrieran el paso. En el Major de Italia ya empezó a verse de nuevo la dimensión real de la dupla formada por el Lobo y el Chaqueño llegando a semifinales donde cayeron ante Chingotto y Galán en un intenso, igualado y emocional partido.

Buen papel en Valladolid

En Valladolid Stupa y Lebrón, pese a las notables discusiones en el banquillo que han protagonizado en varios torneos, demostraron que están dispuestos a pelear por todo después de plantarse a la final tras vengarse de Chingotto y Galán con un triunfo en semifinales frente a ellos. Pero ahora de nuevo verán truncada su racha con esta lesión de Lebrón que, de momento, les impedirá jugar el P2 de esta semana en Burdeos.