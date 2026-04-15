Lebrón y Augsburger desconectan y se pegan el gran batacazo en NewGiza

Sobre el papel no era un partido excesivamente complicado para la pareja tres, Juan Lebrón y Leo Augsburger. Era el debut del P2 de Egipto para los pupilos de Agustín Gómez Silingo y enfrente tenían a Enzo Jensen y Luis Hernández, pareja uno de la qualy. Pero pronto se complicaron las cosas en el 20x10 de la central del NewGiza Sports Center cuando Leo y el Lobo veían a una pareja muy sólida enfrente.

Una hora y 51 minutos después se confirmaba el gran batacazo de la pareja tres que se despidió de NewGiza dando una tirste imagen ante una pareja que jugó el mejor partido de su vida con un Enzo Jensen inconmensurable que no pudo contener las lágrimas al conseguir sus primeros cuartos de final en Premier Padel a sus 19 años tras confirmar el triunfo por 7-6 (2), 3-6 y 6-0. Apoteósico.

Enzo Jensen y Luis Hernández, los protagonistas de la jornada / Premier Padel

El partido empezó muy igualado en una pista donde las condiciones no son nada fáciles. Viento, la pelota está muy pesada, cuesta horrores sacarla y ello iguala mucho las fuerzas en la pista. Con Augsburger sin poder tirar de su incisivo remate y Luis y Enzo devolviendo todas y cada una de las pelotas que les llegaban por difíciles que fueran la pareja de la qualy empezó a creer que el milagro era posible llevando el primer set al Tie Break.

Lo solventaron con más solvencia de la esperada. Habían hecho un paso importantísimo y no se dejaron llevar por la euforia pese a que la reacción de Augsburger y lebrón llegó ganando el segundo parcial para empatar el partido.

Pero Luis y Enzo parecían tocados por la varita mágiza. Les entraba todo mientras que la crisis al otro lado era plausible y los problemas se amontonaban en el banquillo de Silingo. Parece que Leo y Juan no encuentran esa química necesaria en la pista para afrontar con entereza las dificultades. Al contrario, cuando las cosas se tuercen los errores no forzados hacen acto de presencia con más asiduidad de la necesaria y sentencian su juego.

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El 6-0 del tercer set dibuja exactamente lo ocurrido en la pista esta tarde del miércoles 15 de abril que jamás olvidarán Jensen y Hernández. Menudo partidazo se marcaron estos dos jóvenes cuyas lágrimas al final del partido estaban más que justificadas.