Lebrón y Augsburger derriban a los números uno y conquistan Bruselas con una remontada memorable

La final masculina del Lotto Brussels Premier Padel P2 confirmó que el circuito vive un momento de máxima exigencia… y que nadie tiene asegurado el trono. Juan Lebrón y Leo Augsburger firmaron el gran golpe del torneo al derrotar a los números uno del mundo, Arturo Coello y Agustín Tapia, por 2-6, 6-3 y 6-3, conquistando así su primer título como pareja.

El triunfo tiene un valor añadido evidente. Para levantar el trofeo, Lebrón y Augsburger tuvieron que superar a las dos parejas más dominantes del circuito: primero en semifinales a Fede Chingotto y Ale Galán, y después a los propios Coello y Tapia, campeones vigentes y finalistas en 2024. Un camino de máxima exigencia que refuerza su candidatura a pelear por todo.

El partido no comenzó de cara para la nueva dupla. Coello y Tapia impusieron su ritmo desde el inicio y se adjudicaron el primer set por 2-6, dando la sensación de tener la final bajo control. Su dominio en los intercambios y la contundencia en los momentos clave parecían marcar el guion esperado con un Tapia francamente inspirado.

La reacción de Leo y el Lobo

Sin embargo, Lebrón y Augsburger reaccionaron con carácter. Subieron la intensidad, ajustaron su posicionamiento y empezaron a incomodar a los números uno. El segundo set, que cayó por 6-3, fue el reflejo de ese cambio: más agresividad, mayor convicción, menos errores y una lectura táctica que les permitió equilibrar el duelo.

Ya en el tercer set, la confianza jugó un papel decisivo. Con el partido abierto, la pareja hispano-argentina mantuvo la solidez y supo gestionar mejor los momentos de presión. Ni siquiera un punto de partido salvado por Tapia con un passing espectacular frenó su impulso. El desenlace llegó poco después, con un remate de Coello que, tras tocar la red, se marchó fuera de la pista.

La emoción de los ganadores

“Gracias al público de Bruselas por hacernos vivir una semana así. Jugamos a un nivel muy alto, logrando remontar tras perder el primer set”, señaló Lebrón tras el encuentro. El gaditano también quiso reconocer a sus rivales: “Arturo y Agustín están llevando este deporte a un nivel altísimo. Hoy fue un gran partido para los cuatro”.

Por su parte, Augsburger puso en valor la fortaleza del equipo tras unos días complicados: “Venimos de una semana difícil, pero todo el equipo se mantuvo unido. Hoy es un día especial para nosotros, y es una suerte tener a mi lado un ejemplo así”. El argentino suma así un nuevo título a su palmarés tras el logrado en Madrid el año pasado.

Una pareja a tener en cuenta

Más allá del resultado, la final dejó claro que Lebrón y Augsburger ya son una amenaza real en la parte alta del ranking. Haber derrotado a la referencia del circuito en una final supone un salto cualitativo que puede marcar un antes y un después en su temporada.

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El torneo, además, cerró con cifras que reflejan su crecimiento. Cerca de 90.000 espectadores pasaron por Tour & Taxis durante la semana, con gradas prácticamente llenas desde los primeros días hasta las finales.