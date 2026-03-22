Lebrón y Augsburger dan el salto definitivo y se plantan en su primera final

La final masculina (19.00, hora local), inédita, enfrenta dos dinámicas muy distintas. Por un lado, la hegemonía consolidada; por el otro, la irrupción de una pareja que llega lanzada y sin complejos en busca de su primer título desde su unión.

Arturo Coello y Agustín Tapia vuelven a escena con la autoridad que les ha convertido en la referencia del circuito. Los número uno disputarán su 18ª final consecutiva —incluida la del FIP World Cup Pairs 2025—, una racha que habla de regularidad extrema y dominio sostenido. No caen antes del último partido desde el Asunción P2 de mayo de 2025, un dato que resume la magnitud de su consistencia.

En semifinales, tuvieron que apretar en el primer set ante Tolito Aguirre y Álex Arroyo, resolviendo en el ‘tie break’ (7-6 (1)) antes de imponer su ritmo en la segunda manga (6-1). Un patrón habitual: resistencia en los momentos de igualdad y un golpe de autoridad cuando el partido se abre. POr cierto, idéntico resultado que el que obtuvieron las número uno Gemma Triay y Delfi Brea en su partido de semis ante Marina Guinart y Vero Virseda.

Paso adelante de Lebrón y Augsburger

Enfrente estará una pareja que ha dado un paso adelante esta semana. Juan Lebrón y Leo Augsburger han encontrado la fórmula para competir al máximo nivel y se han colado, por fin, en su primera final. Lo han hecho, además, con un recorrido impecable: no han cedido ni un solo set en todo el torneo.

La semifinal fue una declaración de intenciones. Superaron con claridad a Sanyo Gutiérrez y Gonza Alfonso por un contundente 6-1 y 6-2 en menos de una hora, mostrando agresividad desde el inicio y una conexión cada vez más afinada. Con ello, acabaron con el sueño vivido por la pareja argentina, que alcanzaron unas semifinales que parecían imposibles en el que será su penúltimo torneo juntos.

Para Lebrón, la cita tiene un componente emocional añadido. El andaluz regresa al escenario donde hace exactamente un año levantó su último título, entonces junto a Franco Stupaczuk y en unas circunstancias especiales ya que el torneo mexicano no contó con las principales parejas del circuito por el boicot por la protesta contra algunas decisiones del circuito.

Aún así, el recuerdo de haber levantado aquí su última corona convierte esta final en algo más que un partido para el andaluz: es una oportunidad de reconectar con la victoria y de defender los puntos conseguidos en 2025.

Augsburger, por su parte, afronta una nueva final después de que la última la jugara en el P1 de Madrid de 2025 al lado de Martín di Nenno. Su potencia y desparpajo han encajado a la perfección con la experiencia competitiva de Lebrón, formando una pareja capaz de acelerar los puntos y de imponer un ritmo incómodo incluso para los dominadores del circuito. El argentino ganó precisamente a Coello y Tapia en aquella final en el Wizink Center en un torneo que jamás olvidará puesto que ganó a las parejas 1, 2 y 3 antes de levantar el título.

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La final plantea así un choque de estilos y de inercias: la maquinaria casi perfecta de Coello y Tapia contra el impulso sin desgaste de Lebrón y Augsburger. Una prueba de fuego para los número uno y, al mismo tiempo, una oportunidad única para una pareja que quiere dejar de ser promesa para convertirse en realidad.