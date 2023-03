Lamperti: "Entre semana soy una pareja insoportable"

"Hoy el ranking hay que demostrarlo torneo a torneo. Ya no existe más ganar con la camiseta ni ganar por la experiencia" "Este calendario es demasiado lleno, pero bienvenido sea para el bien del pádel"

Miguel Lamperti, el ‘canoso’, ‘Miguelito’, es toda una institución en el pádel profesional. A sus 44 años analiza su deporte desde la veteranía, pero le siguen brillando los ojos cuando entrena, compite y habla de su pádel. Le da la vida.

¿Cómo lo afrontas esta temporada? Parece que será la última.

Bueno, yo no anuncié que es mi última temporada. Sí dije que me iría cuando considere que ya no soy competitivo. Tengo muy pensado jugar esta temporada seguro y no sé si una más o a fin de año dar las gracias por todo y ya está. Pero está o dos como máximo.

¿De qué dependerá?

Del físico y de los resultados.

Este calendario es demasiado lleno, pero bienvenido sea para el bien del pádel.

Con 44 años y de repente te vienen esas temporadas llenísimas de torneos, ¿qué piensas?

Me encanta porque yo amo la competición, amo el pádel, vivo por y para el pádel, así que por mi parte todo va a depender del físico pero por mí cuantos más torneos haya, mejor. A todos nos gusta jugar. Este calendario es demasiado lleno, pero bienvenido sea para el bien del pádel. El crecimiento del pádel hace que el calendario se ponga así.

Este año juegas con Belluati, ¿Cómo se fragua esta pareja?

Hacía varios años que Juan Cruz venía invitándome a jugar y es un jugador muy talentoso. Yo para este año ya lo había cerrado con otro compañero, pero tuvo un final de año con muy buenos resultados con su compañero y decidió seguir con él. Así que hablé con Juan Cruz ya que me parecía una muy buena idea ya que es zurdo, volea muy bien, tiene muy buenos tiros y pensé que podía funcionar.

Ha aumentado tanto el nivel de las parejas, los chicos vienen tan bien preparados que hoy el ranking hay que demostrarlo torneo a torneo.

¿Un jugador que lo ha sido todo en el pádel como se acostumbra a ver la cima desde lo lejos?

Te acostumbran los resultados. Yo entreno hoy en día para ganar. Cuando nosotros estábamos arriba sabíamos que hasta cuartos casi siempre eran las mismas parejas. Hoy vienes a los torneos sabiendo que te puedes ir en el primer partido o puedes llegar a la final. Lebrón y Galán son los mejores, sin duda, pero ha aumentado tanto el nivel de las parejas, los chicos vienen tan bien preparados que hoy el ranking hay que demostrarlo torneo a torneo. Ya no existe más ganar con la camiseta ni ganar por la experiencia … ya nada de eso existe.

¿Cómo convive un con chavales que podrían ser tus hijos?

A mí me gusta mucho. Son chicos que viven un presente muy diferente al pádel que vivimos nosotros. Entonces esa mezcla entre lo que vivimos, las experiencias nuestras, a lo que viven hoy ellos, es muy, muy distinto, pero a la vez te reís mucho. Dan vida, los quiero matar a veces, ellos me quieren matar a mí muchas veces, pero lo bueno es llegar a un equilibrio y también entender a cada uno.

Soy muy exigente, no me gusta perder nunca. Para mí cada entreno lo tomo como si estuviese compitiendo y no todos podemos ser iguales

Has comentado en alguna ocasión que eres una pareja difícil.

Durante la semana soy insoportable, no difícil. Soy muy exigente, no me gusta perder nunca. Para mí cada entreno lo tomo como si estuviese compitiendo y no todos podemos ser iguales y menos los chicos de hoy en día que tienen otra forma de entrenar que la nuestra. Pero se trata de aclarar las cosas, tener claro cómo es cada uno y después cada vez llevarse mejor. Pero después compitiendo es otra cosa.

A sus 44 años 'Miguelito' sigue dándolo todo en la pista | WPT

¿Hay un Lamperti fuera de la pista y un Lamperti dentro de la pista?

No, soy insoportable en todo momento (risas). Soy tal cual soy. No podría ser de otra manera, con los defectos y con las virtudes. A mí me gusta que la persona sea natural, puede ser más simpático, más amargo, más jodido, más cabrón, más canchero, menos canchero. Me da igual, pero cada uno tiene que ser como es y después acostumbrarse.

¿Cuando tú empezaste podías llegar a imaginar que el pádel llegaría a donde está ahora?

Ni loco. Jamás imaginé tampoco que iba a vivir del pádel. Jamás pensé que estaría en los lugares que hoy vivimos en estos complejos, estos hoteles… hay que intentar disfrutarlo, pero también tienes que saber que no todo es así. A parte, yo cambio el hotel de cinco estrellas de Doha por uno de dos y llegar a la final.

A sus 44 años 'Miguelito' sigue dándolo todo en la pista | WPT

¿Cómo te imaginas cuando te retires?

Lamperti ama el pádel. Me encantaría ser entrenador, seguir muy ligado a esto porque es algo que me gusta y si puedo formar una academia y tener un club pequeño para mí estaría perfecto. Seguiré haciendo exhibiciones porque me encanta hasta que me dé el físico. También me gustaría seguir ligado a NOX pero todavía no te lo puedo asegurar. Estaría con el tema de las palas, llevando un par de jugadores, con exhibiciones, pero siempre me veo en short.

¿Cómo te imaginas como entrenador?

Insoportable también (risas). Antes que nada tendría que hacer un trabajo psicológico grande, porque el hecho de no poder estar jugando me va a costar, y hacer el cambio de chip para asumir que ya no voy a jugar, que voy a acompañar.

A mí me encantaría que World Padel Tour y Premier Padel fueran los dos juntos con un solo ranking. Que vayan unidos.

¿Cuál sería para ti la solución al conflicto entre World Padel Tour y Premier Padel?

No tengo ni idea de dónde están las negociaciones porque siempre he vivido apartado de esto. Considero que hay que saber valorar a quien trabajó tantos años y darle la bienvenida a quién aporta hoy en día iguales o mejores condiciones. Yo soy muy de valorar también lo que la otra empresa anterior, en este caso World Padel Tour, ha trabajado. A mí me encantaría que fueran los dos juntos con un solo ranking. Que vayan unidos. Qué va a pasar? No lo sé. Solo espero que por el bien del pádel, los jugadores, todos tiremos para el mismo lado y que vayamos más unidos que nunca. Para que entre todos podamos ir en un único sentido.

Solo espero que por el bien del pádel, los jugadores, todos tiremos para el mismo lado y que vayamos más unidos que nunca

Que tú igual ya no lo vivirás.

Yo estaría fuera o dentro porque lo que más me gustaría es ser entrenador, así que me imagino que seguiré ligado, pero yo creo en que los jugadores estemos juntos de verdad, para, el bien del papel y que los empresarios si pueden llegar a un acuerdo sería espectacular. No veo dos circuitos. Veo solo un circuito y que la expansión del pádel y todo el trabajo que hizo World Padel Tour ahora agregado al que ha hecho Premier llegue a un final feliz

La unión de los jugadores era el primer paso.

Nunca se había conseguido que la unión de los jugadores sea total. Creo y deseo que eso pase de verdad y para eso las cosas tienen que ser claras, decirlas de frente y que la unión sea total. Creo que por ese camino es por el que se va. Hay que buscar el bien común de todos.