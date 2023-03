Lamperti: "Mucha gente se dio cuenta de que era de Messi antes que del Barça"

"Soy fanático de Madrid y fanático del 'bicho'. Messi nos hizo mucho daño pero me saco el sombrero con el Mundial "Creo que el Barça ganará la Liga porque no jugar la Champions le ayudará"

Lamperti es un gran jugador de pádel pero también un gran aficionado del Real Madrid de fútbol. Mejor dicho, un fanático del equipo blanco. Reconoce que Messi le ha hecho mucho daño como merengue, pero ganar el Mundial con Argentina fue increíble para el jugador nacido en Bahía Blanca.

¿Cómo lo ves al Madrid tu que eres un madridista de pro?

Lo veo bien con.

¿Te ves otra vez campeón de la Champions?

Puede ser, que se yo. Si ya tiene 13, ya no es suerte.

Me encanta el fútbol y también sufro cuando juega el Madrid.

¿Lo sigues mucho?

Siempre. Me encanta el fútbol y también sufro cuando juega el Madrid. Ahora venimos de ganar el Mundial así que estoy contento. Pero sí, soy muy del Madrid.

El Barça ganará la Liga…

Creo que sí porque el hecho de que el Barça tampoco compita este año en la Champions le ayudará.

¿Cómo argentino que eres, todavía se te eriza la piel cuando piensas en el Mundial?

Sí, claro. Tengo la piel celeste y blanca a tope. Sigo viendo todavía vídeos.

Con Messi

Me atrevo a contar una anécdota totalmente sincera. Soy fanático de Madrid y fanático del bicho (Cristiano Ronaldo). Messi nos hizo mucho daño así que yo no era fanático de Messi ni mucho menos. Llevo 17 años viviendo en España y como el Mundial es cada cuatro años había jugadores de la selección que ni los conocía. No me identificaba tanto con la Selección argentina.

"Con el Mundial me saco el sombrero con Messi y con ese equipo que me pareció un espectáculo como selección"

Hasta que llegó la hora de la verdad

En el momento en que escucho el himno la piel se me pone de gallina y quiero por todos los medios que gane Argentina. Con lo que ha pasado este año me saco el sombrero con Messi y con ese equipo que me pareció un espectáculo como selección. Por lo menos dieron un día de alegría a un país con muy pocas alegrías en cuanto a la economía, la seguridad y todas esas cosas. Fue algo muy especial que Argentina ganara.

Entonces para ti Messi merecía el Mundial.

Sí, claro que sí, por supuesto. Me alegré mucho por él. Casi todos los días todavía veo algún vídeo del Mundial, lo juro, y me sigue emocionando. Es increíble. Hay una entrevista que una periodista argentina le hace a Messi antes de jugar la final, que es imposible casi no llorar. La vi como diez veces. Fue muy especial y me alegro un montón.

Hay mucha gente del mundo que ama a Messi.

Mucha gente se emocionó con Messi incluso sin ser argentinos.

Hay mucha gente del mundo que ama a Messi. Mucha gente era del Barça y cuando Messi se marchó se dieron cuenta de que casi eran más de Messi que del Barça. Messi ha dado mucho cariño de la gente porque es una persona tan normal, algo muy difícil, y que sea tan bueno…