Las lágrimas de Momo anunciaban otra campanada: semifinalista en Roma junto a Campagnolo

Las lágrimas de Momo González en el Foro Itálico no eran de tristeza ni de frustración. Eran lágrimas de felicidad. De esas que aparecen cuando el esfuerzo acumulado durante meses encuentra por fin una recompensa. Tras derrotar en octavos de final a Franco Stupaczuk y Mike Yanguas, la pareja número tres del torneo, el malagueño no pudo contener la emoción. Aquella victoria supuso un punto de inflexión y, apenas un día después, confirmó que no había sido una casualidad.

Junto a Lucas Campagnolo, Momo se clasificó para las semifinales del BNL Italy Major Premier Padel tras derrotar con autoridad a Paquito Navarro y Martín Di Nenno por 6-3 y 6-3. Una victoria incontestable que consolida a la pareja hispano-brasileña como la gran revelación de la semana en Roma.

El triunfo tiene un valor especial para González, que vuelve a sentirse competitivo en los grandes escenarios después de un período complicado. Las emociones que afloraron tras vencer a Stupa y Yanguas parecieron liberar definitivamente a un jugador que siempre ha tenido talento de sobra, pero que necesitaba recuperar confianza y continuidad.

Frente a Paquito y Di Nenno, dos jugadores que habían acaparado gran parte de la atención mediática por su debut como pareja, Momo y Campa ofrecieron una actuación muy seria. Dominaron el ritmo del partido desde el inicio, minimizaron errores y aprovecharon cada oportunidad para sellar una de las victorias más importantes de su trayectoria conjunta.

Ahora les espera el desafío más exigente posible. En semifinales tendrán delante a Arturo Coello y Agustín Tapia, los números uno del mundo, que derrotaron a Javi Garrido y Lucas Bergamini por 6-3 y 7-6 (6) para mantener intactas sus aspiraciones al título.

Otro duelo Galán vs Lebrón

En la otra semifinal estarán Alejandro Galán y Federico Chingotto, campeones de la primera edición del Italy Major. La pareja hispanoargentina apenas necesitó 46 minutos para imponerse por 6-3 y 6-1 a Pol Hernández y Guille Collado, confirmando su excelente estado de forma.

Sus rivales serán Juan Lebrón y Leo Augsburger, que superaron a Coki Nieto y Jon Sanz por 6-4 y 7-6 (4) en un encuentro muy disputado.

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Tres de las cuatro primeras parejas del torneo siguen en liza. La única excepción lleva los nombres de Momo González y Lucas Campagnolo. Y viendo el nivel que están mostrando en Roma, nadie se atreve ya a descartar que la historia de superación que comenzó con unas lágrimas de emoción en octavos pueda acabar escribiendo un capítulo aún más grande en el Foro Itálico.