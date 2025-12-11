Las lágrimas de Ari, el 'Vamos Marina' y la alegría de Ustero: ser local en Barcelona es un plus

Son las tres jugadoras catalanas de las Finals de Barcelona y están viviendo este torneo como algo muy especial. El público se ha volcado con ellas en todo momento y Ari vive este torneo con una emoción fuera de lo normal. Es su despedida de la pareja con Paula Josemaría después de cinco años increíbles, dos de ellos cerrados como número uno, y lo hace en casa, ante los suyos, donde debutará este viernes.

Fue el miércoles cuando la de Reus vivió la situación más emotiva del torneo. Era la rueda de prensa previa y no pudo contener las lágrimas cuando dijo que "ha sido un proyecto muy bonito". Recibió la ovación de la prensa se abrazó a Paula Josemaría y tardó unos minutos en recomponerse de este momento tan emotivo que inmediatamente dio la vuelta al mundo.

Angels Fabregues

Era el mejor indicador de lo que es una pareja con un proyecto sólido, largo, donde se han superado momentos muy complicados, se han vivido momentos increíbles: "Respeto, confianza, compañerismo, trabajo, equipo....", todos estos y muchos más son los adjetivos que les venían a la cabeza para definir esta pareja que sin duda ya es historia en el pádel.

Ustero es feliz

Ari arrancará un nuevo capítulo en su carrera profesional en 2026 junto a otra catalana, Andrea Ustero, cuyo rostro ha cambiado completamente en este Masters. Aquí es feliz, es como si jugara sin tensión, liberada, no le pesa la responsabilidad de jugar en casa, al contrario, le motiva más que nunca, le da energía, y sobre todo le insufla alegría, mucha alegría. Sonríe dentro y fuera de la pista y juega mucho más suelta, sencillamente saca a relucir ese talento que a veces no brilla por la presión, la tensión o la gestión mental de los malos momentos durante un partido. En el Sant Jordi todo es diferente.

Andrea celebra con Sofi su clasificación para las semifinales de Barcelona / Mariano Castro

Ganó su partido de cuartos de final con una solvencia inusual. La pista es lenta y no les ayudaba en el juego junto a Sofi Araújo, pero daba igual. Cuando Andrea juega suelta todo lo demás no importa y, muy bien secundada por la portuguesa volaron en el Sant Jordi ganando por un doble 6-1. En la rueda de prensa era la mujer más feliz, bromeando con su compañera, con la prensa, con su inglés. En Barcelona es otra Andrea.

Dulce despedida de Marina Guinart

Marina Guinart se despidió del Palau, pero no sin antes notar el calor de su gente. Sus golpes magistrales se convertían en sendas ovaciones de una grada que no paró de animarla:"Vamos Marina", se oía constantemente entre el público. Guinart crecía en la pista, llegaba a todas las bolas, le pegaba, salía de pared con esos cruzados imposibles con su zurda mágica, revés potente a dos manos... pero delante tenían a una Gemma y Delfi superiores que no les permitieron optar a la remontada.

Sin duda Marina tiene que estar orgullosa de su debut en unas Finals aunque se haya marchado antes de lo que hubiera deseado. A sus 29 años está viviendo un momento de madurez increíble obteniendo sus mejores resultados.

Andrea sigue, Marina se despide y Ari debuta este viernes. Tres jugadoras que hacen vibrar el Sant Jordi y que empujan el pádel catalán a otra dimensión.