PÁDEL
Kuikma PRO: la zapatilla de pádel de Decathlon que ya era imbatible, ahora más resistente que nunca
La nueva Kuikma PRO llega con un extra de resistencia gracias a su MESH reforzado, manteniendo la comodidad y amortiguación que la coronaron como la zapatilla de pádel con mejor amortiguación de 2024
La cancha de pádel tiene nueva protagonista. Decathlon presenta la evolución de sus zapatillas Kuikma PRO, el modelo que ya marcó un antes y un después entre los jugadores más exigentes, y que ahora vuelve con más resistencia, más estilo y la misma obsesión por el rendimiento. Porque si algo funciona, ¡vamos a mejorarlo! Y así es cómo se ha hecho: se han conservado todas las tecnologías que convirtieron a la Kuikma PRO en una referencia mundial, además de reforzar su durabilidad.
Gracias a un nuevo MESH termosellado, especialmente en la puntera, la zapatilla soporta los partidos más intensos sin renunciar a ligereza y comodidad. La Kuikma PRO estrena un relooking con colores actuales y el icónico “orbit”, la nueva identidad visual de la marca. El resultado: una zapatilla que no solo juega como campeona, sino que también se ve como tal.
Este modelo se diseñó junto a los jugadores profesionales Maxi y Lucía en 2023, y al año siguiente fue premiado por Testea como la zapatilla con la mejor amortiguación del mercado. Jugadores profesionales y clientes coinciden: sus prestaciones son insuperables. Así que, ¿para qué reinventar el producto cuando puedes perfeccionarlo?
La Kuikma PRO responde al deseo de cualquier jugador que busca dinamismo, seguridad y comodidad:
● Forefoot Support → mayor estabilidad y apoyo lateral en cada cambio de dirección.
● M-Foam Cushion → amortiguación con reactividad, absorbiendo y devolviendo energía en cada pisada.
● Pebax® TPE Shank → equilibrio entre estabilidad, flexibilidad y elasticidad.
● Padel Dual Grip 2 → agarre híbrido para rendir en cualquier superficie de pádel
“Creamos esta zapatilla porque queremos conquistar a los jugadores de pádel más exigentes”, explica Dani Vizoso, Jefe de Producto. Y con la nueva Kuikma PRO, no volverás a tener excusa para no dejarlo todo en la pista.
