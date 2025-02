Krü Padel by Taktika, campeón de la Alpine Hexagon Cup 2025

Krü Padel by Taktika se ha proclamado campeón de la Alpine Hexagon Cup 2025. El equipo argentino derrotó por 2-1 a la Rafa Nadal Academy powered by Richard Mille. Las Next Gen, Marina Lobo y Águeda Pérez, han soportado la presión a la perfección y han dado el punto decisivo al equipo latinoamericano.

La final comenzó con el partido entre Martita Ortega y Gemma Triay, de la Academia, frente a Claudia Jensen y Vero Virseda, del equipo argentino. Un primer partido a la altura de las expectativas de un Madrid Arena abarrotado y entregado. Tras un primer set que se decidió en el tie break a favor de la pareja española, Jensen y Virseda que iban perdiendo en el segundo set por 5-2, se activaron y sacaron toda su garra a relucir, para poner las tablas en el marcador. La final femenina se decidió en el super tie-break más largo del torneo, donde Ortega y Triay hicieron valer el espíritu de Rafa Nadal y cerraron el partido por 7-6 / 5-7 / 13-11.

De esta manera, todas las esperanzas de Krü Padel by Taktika estaban depositadas en su pareja masculina, conformada por Fede Chingotto y Momo González. La pareja del ‘Kun’ se enfrentaba a Franco Stupaczuk y Alex Ruiz. Ambas duplas saltaron a la central que esperaba expectante el devenir del encuentro. En lo que a pádel se refiere, Chingotto y González supieron aprovechar mejor sus oportunidades y cerraron el partido por un doble 6-4. Así, la gran final se decidiría en el partido de Next Gen.

La presión para las jóvenes jugadoras

Toda la presión para las más pequeñas. Por un lado, Noa Cánovas y Noemí Aguilar, de la Rafa Nadal Academy powered by Richard Mille; por otro, Marina Lobo y Águeda Pérez, de Krü Padel by Taktika. Las chicas de la Academia venían de ganar sus dos partidos, mientras que las del ‘Kun’ venían de perder ambos. Pero en una final todo se iguala y así fue. Lobo y Pérez tenían ante sí la oportunidad de demostrar porqué estaban en la Alpine Hexagon Cup 2025 y el escenario era inmejorable. Se han impuesto 6-3 y 6-4 para hacerse con el punto final.

Así, Krü Padel by Taktika se ha convertido en campeón de la segunda edición de la Hexagon Cup, en su debut en la competición, y la Rafa Nadal Academy powered by Richard Mille se vuelve a quedar a las puertas del título, que se le resiste.

AD/vantage Padel Team se lleva el bronce

El tercer puesto fue para AD/vantage Padel Team. El campeón de la primera edición de la Hexagon Cup era uno de los principales favoritos para conseguir el título por segundo año consecutivo. Sus siete rivales le veían como un equipo muy peligroso y así quedó demostrado a lo largo de la competición. Los británicos, en estos cinco días, solo han perdido tres de los diez partidos que han disputado y sus integrantes, Martín Di Nenno, Juan Tello, Delfi Brea, Sofía Araujo, Martina Clavo y Marta Borrero hicieron un trabajo prácticamente perfecto.

En la eliminatoria que decidía el tercer y cuarto puesto de esta Alpine hexagon Cup 2025, el conjunto de Andy Murray, Anthony Joshua y Arran Yetob derrotó por 2-0 a Team Bella, tras las victorias de Brea-Araujo por 3-6 / 6-4 / 10-5 y Di Nenno-Tello por un doble 6-3. Los campeones de la primera edición sacaron un valioso bronce en la eliminatoria ante Team Bella Puerto Rico, que fue de más a menos en estos enfrentamientos ante el conjunto británico.