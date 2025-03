¿Por qué los jugadores Top100 sí jugarán el Miami Premier Padel P1?

Lo anunciaron los representantes de la Asociación de Jugadores de Pádel (PPA) en la rueda de prensa de este martes donde dieron a conocer sus reivindicaciones y los motivos por los cuales se ha iniciado un conflicto de consecuencias aún indeterminadas. "Jugaremos el torneo de Miami".

Mirando la lista de inscritos, efectivamente prácticamente todos los jugadores Top100 ya han rellenado el formulario de inscripción del torneo, así que el público de Miami podrá disfrutar de nuevo del mejor pádel del mundo.

¿Y por qué los jugadores, que decidieron no jugar los P2 de Gijón y de Cancún (excepto Franco Stupaczuk y Juan Lebrón que sí estarán en México) sí estarán en el Miami Premier Padel P1? La razón es sencilla. De entrada no se han solucionado los problemas que relataron el martes los jugadores excepto el anuncio de Premier Padel de que a partir del torneo de Chile los cuadros volverán al tamaño de 2024 (el circuito hab ía anunciado anteriormente una reducción del cuadro). Pero esta no es la razón por la que los jugadores han cambiado de guion y sí acudirán al primer torneo de Premier Padel que se disputará en América.

Lista de incritos en el torneo de Miami el miércoles a las 18.00 horas / SPORT.es

El motivo de que Miami cuente con la inscripción de los jugadores Top100 es por la obligatoriedad contractual que firmaron en su momento. Si no acuden al torneo, cuyo director, por cierto, es Fernando Belasteguín, sí que Premier Padel podría interponer una demanda judicial y optar por sanciones muy graves hacia los jugadores.

Diferencias entre P1 y P2

Es muy diferente el caso de los P2 de Gijón y Cancún. Son distintas las versiones que ofrece la PPA y el Premier Padel, pero desde un inicio se dijo que los jugadores podrían ausentarse de los P2 si así lo deseaban. De hecho, ya el año pasado jugadores Top con muchos puntos en el ranking, optaron por no inscribirse a algún torneo P2 y darse, de esta manera, alguna semana más de descanso.

Punto de discordia

Sin embargo, llegados al conflicto actual, la PPA asegura que el contrato firmado con Premier Padel les permite, legalmente, no asistir a los P2. Por su parte, Premier Padel asegura que no es así y que los jugadores están obligados a jugarlos, y mucho menos en "una acción concertada y colectiva", tal y como explica el abogado de Premier Padel, Roberto Álvarez, en una entrevista concedida a Marca. "El boicot colectivo que han hecho los jugadores es contrario a derecho", asegura.

El quid de la cuestión

El propio abogado considera que la confusión viene de que por un lado está la relación entre el jugador y Premier Padel donde "en ninguna cláusula se establece ninguna diferencia entre P2, P1 y Major y existe la obligación de jugar todos los torneos de Premier Padel", asegura. Mientras que aclara que "solamente el contrato distingue entre Major, P1 y P2 respecto a las consecuencias federativas. La FIP dice que si no juegas un P2 te incluirá en el ranking mientras que si no juegas un P1 o un Major estás fuera del ranking".

Así pues, aquí podría estar la clave de las dos interpretaciones que se hace del mismo contrato. Estamos ante dos versiones interpretativas a un mismo acto pero, desgraciadamente, nadie puede aclarar el tema con pelos y señales debido a que el contrato que firmaron jugadores y Premier Padel tiene una cláusula de confidencialidad que impide desgranar quién tiene razón.