Jugadores denuncian incumplimientos de World Pádel Tour y piden ayuda a CSD

La Asociación Profesional de Pádel (PPA) denunció que el calendario de WPT 2023 incumple clausulas de los contratos de los jugadores y les discrimina El colectivo de jugadores cuestionó que el nuevo calendario incluye cuatro tipos de torneos cuando sus contratos solo establecen tres como obligatorios

La Asociación Profesional de Pádel (PPA) denunció que el calendario de World Pádel Tour 2023 incumple clausulas de los contratos de los jugadores y discrimina a estos, por lo que ha pedido la mediación y ayuda de las instituciones deportivas públicas y en especial del Consejo Superior de Deportes (CSD).

El colectivo de jugadores cuestionó que el nuevo calendario incluye cuatro tipos de torneos cuando sus contratos solo establecen tres como obligatorios; no contemplan la inclusión de nuevas pruebas no presentes en el calendario oficial y dictan que el marco normativo deberá ser aprobado con anterioridad al inicio de la temporada y no a lo largo de esta, como ha comunicado WPT.

Otra denuncia alude al incumplimiento de WPT de su deber de comunicar el calendario como mínimo un mes antes del comienzo de la temporada, ya que los jugadores fueron informados oficialmente del inicio de esta el 18 de enero y su comienzo será el 10 de febrero.

"A fecha de hoy, WPT mantiene su decisión de discriminar, separar y coartar el derecho a participar en sus pruebas a aquellos jugadores que no tenían formalizada por contrato su relación con WPT, y que, como es sabido, han venido jugando históricamente sin contrato y sin ningún problema. Esta decisión unilateral es de una gravedad sin comparación, no sólo en la historia del deporte en España, sino en ningún país considerado democrático", añadieron los jugadores en un comunicado.

En este recuerdan a los promotores de pruebas WPT, patrocinadores, socios y proveedores que "estas decisiones unilaterales están adulterando la competición" y muestran su "absoluta discrepancia y malestar" frente a una organización que "ejerce una posición de dominio y sin negociación previa alguna".