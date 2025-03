Los jugadores alzan la voz: "Estamos ante un falso modelo profesional basado en promesas incumplidas"

Era una parte importante a todo este conflicto. Tener la opinión de los jugadores llega directamente de ellos. En una rueda de prensa celebrada este martes en Madrid, la Asociación de Jugadores Profesionales (PPA) expuso sus argumentos y explicó cuáles son sus reclamaciones.

En un principio tomó la palabra Alex Ruiz, el presidente de la PPA, para leer un comunicado donde explicó punto por punto el desacuerdo con la Federación Internacional de Padel y Premier Padel y aclaró la postura de los jugadores en este conflicto.

Tras acusar a Premier Padel de intento de desacreditar a los jugadores, Ruiz aseguró que convocaron la rueda de prensa para "denunciar el incumplimiento de Premier Padel y la arbitrariedad de la FIP y dejar claro que la práctica del pádel profesional se ha vuelto insostenible".

Ruiz aseguró que "estamos ante un falso modelo profesional basado en promesas incumplidas" en referencia a lo que se acordó con Premier Padel en su origen.

Incumplimiento contractual

En sus duras acusaciones aseguran que "Premier Padel ha hecho del incumplimiento contractual su norma habitual mientras que la FIP lejos de actuar como un organismo imparcial se ha convertido en un brazo ejecutor de decisiones que benefician exclusivamente a Premier Padel en perjuicio de los jugadores".

La exigencia de los jugadores es "un marco normativo predecible, equitativo y estable". Y acusó a la FIP de ser "juez y parte del circuito" y le exige "imparcialidad y objetividad", algo que consideran imposible si los ejecutivos "ocupan al mismo tiempo puestos ejecutivos en Premier Padel". Así, consideran que los jugadores están sujetos a "decisiones unilaterales".

Les acusan de "cambiar las reglas del circuito unilateralmente, sin previo aviso y en mitad de la competición", en referencia al cambio de sistema de puntos una vez iniciada la competición.

Alex Ruiz durante su intervención / AMP

También advierten que "se imponen condiciones desproporcionadas a los jugadores para participar en el circuito", en referencia al ranking y sus computaciones lo que obliga a disputar más torneos a los jugadores.

La PPA considera que "La FIP y Premier Padel actúan en contra de sus propias normas" cuando ampliaron los plazos de inscripicón de los torneos de Gijón y Cancún. Y advierten de que están estudiando tomar medidas legales al respecto.

Finalmente recuerdan que sigue sin haber "un reglamento específico que rija Premier Padel pese a que debía estar vigente desde hace más de un año".

Plenas facultades

Tras reclamar estos cinco puntos, Ruiz aseguró que el pádel "necesita estar gobernado por organismos en plenas facultades, que no estén sometidos" para llegar a ser olímpico.

Y acusó a FIP y Premier Padel de "acusar a la PPA de organizar un supuesto boicot a los P2 de Gijón y Cancún y es una afirmación totalmente falsa ya que los jugadores han elegido libremente jugar o no los torneos".

La PPA asegura que ellos solo reclaman "diálogo y negociación, pero la FIP y Premier Padel responden con amenazas y decisiones que buscan dividir a los jugadores". Y que los jugadores están siendo "atacados, acosados e ignorados a través de ciertos directivos de FIP y Premier Padel".

Y amenazan con "tomar las medidas legales oportunas y apoyaremos las medidas deportivas que los jugadores consideren necesarias" si FIP y Premier Padel persisten en su postura de abuso y arbitrariedad.

Martín di Nenno, vicepresidente de la PPA, aseguró respecto al último comunicado de la FIP y Premier Padel donde se retractan y aseguran que ampliarán los cuadros que "marca cual es el accionar de Premier Padel y FIP. Nosotros estamos esperando contestación de parte de la FIP y Premier Padel desde Riad para poder sentarnos y solucionar juntos este conflicto y jugar cuanto antes".

El rol de Luigi Carraro

José Antonio Diestro, secretario de la PPA, opinó que "que Luigi Carraro sea juez y parte de una misma cosa genera dudas y que posiblemente te puedas estar aprovechando. Queremos transparencia y comunicación y a partir de ahí veremos si realmente hay conflicto de intereses".

Jose Antonio del Valle, abogado de la PPA, aseguró que "las advertencias cuando se dicen de forma machacona se convierte en amenaza. No admitimos que hayamos hecho incumplimiento ni es admisible ningún tipo de amenaza con sanciones impuestas por FIP, ni reclamaciones millonarias. Habrá que ver si hay incumplimiento. Esto es matar moscas a cañonazos. No nos van a mover ni un paso por el hecho de amenazar, advertir o sancionar".

Fede Chingotto, vocal de la PPA, confiesa que "todos los jugadores sabemos lo que sufren los aficionados y pedimos disculpas. Este acto es para poner en situación a todos los aficionados".

La inscripción de Stupa y Lebrón a Cancún

En cuanto a la inscripción de Stupaczuk y Lebrón en el P2 de Cancún, Ruiz aseguró que esto demuestra que "esto demuestra que no es un boicot. Como PPA apoyamos cualquier decisión".

Los jugadores aseguraron que se inscribirán en el torneo de Miami, un P1 al que están obligados a jugar por contrato. Y que en definitiva lo que quieren es "sentarnos en una mesa, no recibir una carta. Queremos ser parte real de este proyecto, no solo organismo consultor, tener poder de decisión", dijo el presidente de la PPA.

El abogado sentenció que "el boicot no es no ir a los torneos, el boicot es no querer sentarse en una mesa cuando se había acordado sentarse para negociar ciertas cosas".

Diestro advirtió que "lo que hemos hecho es intentar aminorar el tortazo que se estaba intentando hacer en el deporte".