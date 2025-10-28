Inaudito: Una jugadora africana entra en la historia de Premier Padel

El pádel sigue rompiendo fronteras. En el Newgiza Premier Padel P2, disputado en El Cairo, el circuito vivió un momento histórico con la victoria de Dora Chamli, que se convirtió en la primera jugadora de Túnez —y de todo el continente africano— en ganar un partido del cuadro principal en un torneo de Premier Padel. Un triunfo que trasciende lo deportivo y marca el inicio de una nueva etapa para el pádel en África.

Chamli, acompañada por su compañera Teresa Navarro, protagonizó una gran remontada ante Marcella Koek y Victoria Kurz, imponiéndose por 7-6(5), 3-6 y 1-6. Un resultado que refleja tanto su carácter competitivo como la ilusión con la que está afrontando un sueño que, hace apenas unos meses, parecía lejano.

“Es como un sueño hecho realidad”, confesó emocionada Chamli tras el partido. “Cuando empezó el año pensaba que tal vez el próximo estaría lista para Premier Padel. Pero mi ranking fue subiendo, tuve la oportunidad y ahora ganar aquí significa muchísimo para mí”, decía aún sin creerse lo que acababa de pasar.

Con este triunfo, Chamli no solo celebra un paso personal, sino que pone a Túnez en el mapa del pádel internacional. Su éxito refuerza el crecimiento del deporte en África, donde cada vez más federaciones y clubes empiezan a apostar por el pádel como una disciplina con futuro.

El escenario no podía ser más simbólico: Egipto, país pionero en la organización de torneos Premier Padel en la región, fue testigo de un hito que inspira a nuevas generaciones de jugadoras y jugadores africanos.

En un circuito que busca consolidarse como verdaderamente global, el avance de figuras como Dora Chamli representa algo más que una victoria: es un mensaje de esperanza y de apertura, una señal de que el pádel también late con fuerza más allá de Europa y Sudamérica.

Dora Chambli celebra el triunfo con Teresa Navarro / Premier Padel

El sueño de Chamli apenas comienza, pero ya ha dejado una huella imborrable en la historia del pádel. Y lo ha hecho desde África, con una sonrisa que ilumina el futuro del deporte en su continente.

En el resto de partidos del cuadro femenino no hubo otras sorpresas siendo el duelo de Lorena Rufo y Jessica Castelló contra Caro Orsi y Ara Martínez el más emocionante de la jornada. El triunfo fue finalmente para la dupla española que ganó por un ajustado 7-6 (5) y 7-5.