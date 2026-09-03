Juanlu Esbrí estrena armas con Joma: nueva pala y zapatillas para volar en la pista

Joma y Juanlu Esbrí vuelven a unir fuerzas para presentar su segunda colección especial conjunta. Una colaboración que va un paso más allá de la estética y que nace del trabajo compartido entre el jugador y el equipo técnico de la marca española para adaptar el material a las necesidades de uno de los jugadores con mayor proyección del pádel profesional.

La nueva colección está formada por dos piezas que acompañarán a Esbrí en la pista: las zapatillas Ultralight y la pala Blast, dos productos que comparten una misma identidad visual y que han sido desarrollados teniendo en cuenta las sensaciones y exigencias del jugador durante la competición.

Juanlu ha colaborado en desarrollar los nuevos productos de Joma / Joma

El verde, el azul y el amarillo son los protagonistas de un diseño de marcada personalidad. Los colores aparecen distribuidos de manera asimétrica, combinando bloques de color con transiciones degradadas que buscan transmitir una imagen dinámica y reconocible. Una estética que encaja con un jugador que basa buena parte de su juego en la intensidad y la capacidad de moverse con rapidez por la pista.

Pero detrás del diseño existe también un importante trabajo de desarrollo. Esbrí ha participado junto al equipo de Joma durante el proceso de creación de la colección, trasladando su experiencia y sus necesidades como jugador profesional para intentar que cada producto responda a las situaciones que encuentra durante los partidos.

Unas zapatillas que 'vuelan'

La principal novedad en el equipamiento del valenciano está en sus pies. Después de competir hasta ahora con las Slam, Esbrí pasa a utilizar las nuevas Ultralight, un modelo concebido para ofrecer ligereza y agilidad sin renunciar a la estabilidad y la protección, dos aspectos especialmente importantes en los desplazamientos explosivos que exige el pádel moderno.

Las Ultralight incorporan un upper ligero y transpirable de mesh técnico, acompañado por el sistema de ventilación VTS y el ajuste termosellado Joma Sportech. La mediasuela de phylon busca aportar flexibilidad y respuesta ante los impactos, mientras que el sistema Stabilis, situado en el mediopié, refuerza la estabilidad y ayuda a controlar las torsiones en los movimientos más exigentes.

Las nuevas zapatillas Joma / Joma

La suela Omni de caucho Durability completa el modelo, con pequeños tacos circulares destinados a mejorar la resistencia sobre superficies duras y facilitar los deslizamientos. Una combinación pensada para que el jugador pueda moverse con libertad sin perder seguridad en los apoyos.

La otra gran pieza de la colección es la Blast x Juanlu Esbrí, una pala que apuesta por la versatilidad y el equilibrio entre comodidad y potencia. Su formato híbrido, el amplio punto dulce y un balance medio-alto buscan ofrecer buenas sensaciones tanto en el juego de control como en las fases más ofensivas del partido.

La pala está construida en carbono 12K e incorpora la tecnología Aerobump Tech, con una serie de canales que favorecen un movimiento más fluido, además del sistema Dual Tech Frame, diseñado para reforzar y proteger el marco durante el juego.

La nueva pala Joma de Juanlu Esbrí / Joma

La colección es, por tanto, algo más que una nueva edición personalizada. Joma ha querido trasladar la experiencia de Esbrí al producto y convertirla en parte del proceso de desarrollo. Antes de llegar a la competición, tanto los materiales como la construcción y el comportamiento de los productos pasan por pruebas técnicas y de laboratorio.

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Es la segunda colaboración especial entre la marca y el jugador, pero también una muestra de cómo la relación entre ambas partes sigue evolucionando. Con las nuevas Ultralight y la Blast como principales protagonistas, Juanlu Esbrí afronta una nueva etapa con material diseñado para acompañar su evolución y, sobre todo, para responder a lo que necesita cuando la pelota empieza a volar.