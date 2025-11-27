Juan Tello tiene la llave del número uno

Quién le iba a decir a Juan Tello que este jueves se convertiría en el hombre clave de Premier Padel. El jugador argentino está en el Major de Acapulco buscando una plaza para las Barcelona Finals que se le había complicado, no obstante, la derrota en dieciseisavos de Lucas Bergamini y Javi Leal, su inmediato antecesor en la Race, le ha abierto las puertas de par en par para conseguir la ansiada clasificación entre los 16 mejores del año.

La distancia entre Javi Leal, jugador número 16 en la Race, y Juan Tello, número 17, es de 223 puntos. Con la caída del andaluz antes de lo previsto en Acapulco donde solo suma 90 puntos, el Gato se ha puesto a tan solo 133 puntos de su 'rival' en la Race, así que si logra superar los octavos de final y sumar los 360 puntos que otorga esta eliminatoria en un Major estaría en Barcelona del 8 al 14 de diciembre.

Juan Tello, el hombre a seguir en octavos de final / Mariano Castro/FIP

Y ahí está donde entra su protagonismo en la carrera por el número uno. Tello y Alonso tienen una difícil papeleta para conseguir su objetivo: deben ganar a Fede Chingotto y Ale Galán en octavos de final para lograr el reto. Chingalán, por su parte, están obligados no tan solo a ganar el partido de octavos ante el Gato y Edu sino que necesitan proclamarse campeones del Major si quieren seguir con opciones de alcanzar el número uno. Será pues el partido con más alicientes de la jornada de este jueves.

Bergamini y Leal cedieron por 7-6, 3-6 y 5-7 ante unos renacidos Tino Libaak y Jairo Bautista que necesitaban un triunfo como este para reivindicarse. Lo celebraron como un título dada la importancia emocional de la victoria. En octavos de final se medirán a Gonza Alfonso y Sanyo Gutiérrez ganadores de un disputado duelo ante Maxi Sánchez y Xisco Gil (7-5, 2-6 y 6-3).

Los Superpibes y Lebrón/Augsburger cumplen

La jornada también permitió ver en acción a las dos nuevas parejas más llamativas del circuito tras la ruptura de Juan Lebrón y Franco Stupaczuk. El Lobo y Alex Augsburger debutaron con autoridad, firmando un triunfo convincente ante Guille Collado y Pol Hernández en menos de una hora (6-3 y 6-4). Un guion similar protagonizaron los Superpibes, que resolvieron con firmeza su estreno ante Juan Cruz Belluati y Álvaro Montiel en su renovado proyecto conjunto ganando por 6-4 y 6-0.

Por su parte, los número uno pasaron directos a octavos de final tras la lesión en el hombro de Salva Oria que obligó a la pareja a retirarse del torneo mientras que el resto de cabezas de serie superaron sus compromisos y siguen adelante en el cuadro.

Carolina Navarro, incombustible

Carolina Navarro se regaló un día más en su último torneo profesional tras imponerse por 7-5 y 6-1 a Virginia Riera y Ana Catarina Nogueira. A sus 49 años y ocho meses, firmó un registro histórico al convertirse en la jugadora de mayor edad en disputar unos octavos de final en un Major. Ahora, junto a su compañera, buscará seguir haciendo historia ante Marina Guinart y Vero Virseda.

Carolina se ha regalado un partido más antes de su retirada definitiva / Premier Padel

Fue lo más destacado de la jornada de dieciseisavos del cuadro femenino ya que no hubo sorpresas más allá de la eliminación de Carolina Orsi y Ara Martínez a manos de Amanda López y Lucía García por 4-6, 6-4 y 6-2.

Este jueves entran en liza las cuatro primeras cabezas de serie donde también están en juego las escasas opciones de Ari Sánchez y Paula Josemaría de arrebatar el número uno a Gemma Triay y Delfi Brea.