¡Juan Lebrón se separa de Navarro y rompe con los 'superpibes'!

¡Bombazo en el mundo del pádel! Juan Lebrón y Paquito Navarro ponen punto y final a su etapa como pareja. Una ruptura que ha llegado en tiempo récord. Tan solo han competido juntos 85 días desde que anunciaron que formarían una nueva dupla. Esta ruptura provoca un baile entre las mejores parejas del mundo del pádel.

La actualidad del pádel vive un auténtico terremoto. Y es que tras la separación, Lebrón ya tiene un relevo para Paquito Navarro. Se trata de otro de los grandes jugadores del campeonato. El andaluz formará pareja con el argentino Martín Di Nenno. El argentino, a su vez, dejará de competir con su hasta ahora actual pareja y compatriota Franco Stupaczuk.

De esta manera, Juan Lebrón está viviendo una auténtica revolución en los últimos meses. El pasado mes de marzo anunció su ruptura con Ale Galán y que formaría pareja con Paquito Navarro. El argentino, tras su superación con Lebrón, rompió su silencio y explicó los motivos de ese fin: "Juan es excepcional, pero temperamental. Pero un caso como el de Doha (fuerte discusión) no lo había tenido nunca, me pidió disculpas y sabe las consecuencias que ha podido tener. No quiero que quede como que es así habitualmente", reconoció. Una discusión similar se pudo ver entre Lebrón y Navarro en el Premier Pádel de Chile.

Un cambio que genera muchas incógnitas

Este desenlace tan temprano generará muchas incógnitas durante los próximos días. Juan Lebrón formará dupla con Di Nenno, pero aún hay muchas preguntas en el aire... ¿Por qué esta ruptura tan prematura? ¿Con quién harán pareja Navarro y Stupaczuk?

En lo puramente deportivo, Lebrón tendrá que aclimatarse a diferentes cambios sobre la pista. El gaditano deberá jugar en el lado del revés, una posición totalmente diferente a la que ocupaba con su actual compañero de baile. Por otro lado, quien no variará su posición será Di Nenno, que se mantendrá en su derecha.

El cambio de pareja será a partir del Premier Pádel de Málaga, que se disputará entre el 6 y el 14 de julio. Por el momento, ninguno de los implicados se ha pronunciado.