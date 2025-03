Juan Lebrón lo reconoce: "Está hasta los c.... de mí"

A nadie escapa que Juan Lebrón es un tipo sincero y a la vez temperamental y compartir muchos días con él parece que no es fácil. Pero es el 'Lobo' y lo tomas o lo dejas. Él es como es fuera de las pistas y dentro de ellas se convierte en un jugador de muchos quilates que, seguramente, no sería así sin su carácter.

En la rueda de prensa tras ganar la semifinal en el Premier Padel Santiago P1 ante Juan Tello y Tino Libaak, se vivió un momento de gran sentido del humor cuando Juan Lebrón reconoció que Franco Stupaczuk necesita liberarse de él algún tiempo.

La situación fue la siguiente: el periodista pregunta a Stupa cómo lo hacen para mantenerse cien por cien física y mentalmente después de cuatro torneos consecutivos. A la pregunta respondió el argentino: "Estamos cansados, nos duelen un montón de articulaciones. Hace más de 20 días que salimos de casa. Venimos de jugar en Cancún, luego en Miami y ahora en Santiago hasta el último día. Es un esfuerzo gigante pero para esto entrenamos mañana y tarde porque sabemos que estas cosas pueden pasar. También trabajamos mucho la cabeza, ambos tenemos un psicólogo deportivo que nos ayuda e intentamos descansar el tiempo que podamos".

Lebrón abraza a Stupa después de una trabajado triunfo / Premier Padel

El momento surrealista de la rueda de prensa

Hasta aquí todo normal, el momento crucial de la pregunta vino cuando Stupa explicó que el día anterior cenó solo después de cenar todos los días fuera juntos. Ahí interviene Lebrón y dice "dile, dile, dile....". Y Stupa se queda mirando a su compañero y le pregunta "¿El qué?".

Lebrón mira a los periodistas asistentes a la rueda de prensa y suelta: "Porque está hasta los cojones de mi", riéndose y arrancando las risas de la prensa. "Aguantarme es muy difícil, es la verdad", añadió sin dejar de reírse de la situación.

Stupa no quiso entrar en la broma y un poco más serio aseguró que "necesitamos nuestro espacio y cada uno cuando se ve saturado se aparta un poco. Todo esto es para el día siguiente rendir mejor".

Siguió la broma cuando el argentino dijo: "Y ahora nos vamos al fisio". A lo que Juan responde: "Y a cenar". Y Stupa, siguiendo la broma, asegura: "No, yo hoy ceno solo".

Sin duda fue un momento de broma pero que no esconde la realidad de lo complicada que es la convivencia entre los jugadores cuando tienen que estar tantos días juntos compartiendo todas las horas del día. Y más si son personas intensas. No es nada nuevo que después de giras de tantos días hay algunas parejas que deciden tomar caminos separados, sobre todo si los resultados no son los esperados.

Stupa y Lebrón jugarán la final del Premier Padel Santiago P1 frente a Alejandro Galán y Fede Chingotto, una final con morbo ya que Lebrón y Galán tuvieron sus más y sus menos antes de la final de Miami y si nos trasladamos en la temporada 2024 rompieron como pareja de pádel después de que el madrileño decidiese poner fin a una relación que para él se había convertido en insostenible después de cuatro años juntos y pese a los buenos resultados que ambos cosecharon.