Juan Lebrón estrena su nueva colección Babolat bajo la Torre Eiffel

Juan Lebrón ha elegido un escenario a la altura de su figura para estrenar su nueva colección con Babolat. El jugador andaluz presentó este lunes, 7 de septiembre, su nuevo equipamiento en una pista instalada por 4PADEL a los pies de la Torre Eiffel, coincidiendo con la semana del Paris Premier Padel.

La espectacular ubicación, en pleno corazón de París y con uno de los monumentos más reconocibles del mundo como telón de fondo, sirvió para que Lebrón se enfundara por primera vez en competición su nueva colección. Un estreno que va más allá de una presentación convencional, ya que el jugador podrá poner a prueba el material en condiciones reales de juego.

Lebrón durante la presentación de la nueva colección / Babolat

La nueva propuesta de Babolat ha sido desarrollada conjuntamente con Lebrón y los equipos de producto e innovación de la marca. El objetivo ha sido trasladar al equipamiento las características que definen el juego del gaditano: intensidad, explosividad, precisión y un estilo especialmente creativo e instintivo.

La colección está formada por palas de alto rendimiento, zapatillas técnicas, textil deportivo y paleteros. Las palas están concebidas para potenciar la explosividad y la precisión, mientras que las zapatillas buscan ofrecer velocidad y estabilidad ante las exigencias del pádel moderno.

Lebrón presentó la nueva colección de Babolat / Babolat

El textil apuesta por la comodidad y la libertad de movimiento, acompañado de una identidad inspirada en el propio Lebrón. Los paleteros completan una colección que pretende cubrir las necesidades del jugador tanto dentro como fuera de la pista.

Babolat destaca además la implicación directa de Lebrón durante todo el proceso de desarrollo, trasladando sus sensaciones como jugador profesional a productos dirigidos también a aficionados de todos los niveles. La intención de la marca es que la colección no se limite a la élite, sino que llegue a cualquier jugador que quiera disfrutar del pádel.

Lebrón eligió la Torre Eiffel para presentar su nueva pala / Babolat

El estreno en París tiene además un componente simbólico. La pista instalada por 4PADEL desde el inicio de Roland Garros ha acercado durante las últimas semanas el pádel al centro de la capital francesa y pone ahora el broche final a su recorrido con la presentación de uno de los jugadores más importantes del circuito.

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Para Lebrón, París se convierte así en el punto de partida competitivo de una nueva etapa junto a Babolat. Y hacerlo bajo la Torre Eiffel supone un estreno difícil de olvidar para una colección que nace directamente desde la pista y con la competición como banco de pruebas.