Juan Carlos Ferrero, del tenis al pádel pasando por el golf
Tras su etapa en el tenis y su incursión en el golf junto a Ángel Ayora, el valenciano impulsa su Academia de Pádel y podría abrir la puerta a un posible futuro en un banquillo profesional en el 20x10.
Angie F.G.
Juan Carlos Ferrero, campeón de Roland Garros y exnúmero uno del mundo supo en su momento reinventarse como entrenador tras colgar la raqueta. Pasó de referente en el circuito ATP a formador, pero no se paró ahí. Tras la traumática ruptura con Carlos Alcaraz, a quien acompañó desde niño, Juanki no ha dudado en explorar nuevos escenarios donde aplicar su experiencia en la gestión de la presión y la mentalidad competitiva.
Hace unas semanas reconoció que necesitaba un cambio de aires. Ese giro le llevó a integrarse en el equipo del joven golfista Ángel Ayora, un proyecto que consideró ideal para trasladar sus conocimientos sobre rendimiento en momentos límite y construcción de una mentalidad ganadora. Del tenis al golf. Del polvo de ladrillo al green.
Apuesta fuerte por el pádel
Pero su inquietud no se queda ahí. Ahora, Ferrero pone el foco en la Ferrero Padel Academy, una estructura que crece con ambición y que bebe directamente de la metodología que tantos resultados le dio en el tenis. En un vídeo publicado en Instagram, explica con detalle la dimensión del proyecto: "Tenemos una academia de pádel en la que tenemos a bastantes chicos entrenando a nivel muy alto. Creo que las similitudes con el tenis nos facilitan un poco el hecho de saber el tipo de entrenamientos a nivel técnico y físico que necesitan realizar. Está habiendo los últimos años un nivel impresionante en la academia y creo que el entrenamiento está siendo muy bueno", asegura Ferrero en una especie de spot para promocionar el pádel en su academia.
"El crecimiento está siendo exponencial y estamos muy contentos de como estamos manejando esta situación y con los objetivos muy claros de seguir creciendo", relata el exnúmero uno de tenis ilusionado con la incursión en el pádel profesional a corto plazo.
La apuesta es clara. En el propio post, la academia subraya su misión: "Desarrollar a la próxima generación de jugadores profesionales de pádel mediante un entorno estructurado y de alto rendimiento", explica Ferrer en el post.
"La Academia sigue una metodología de entrenamiento probada y adaptada específicamente al pádel. Cada detalle del programa está diseñado para ayudar a los jugadores a mejorar su técnica, comprender el juego tácticamente y competir con confianza", reza el post donde se remarca la parte mental, que siempre ha acompañado la estrategia de Juan Carlos con Alcaraz.
¿Podría algún día dirigir a una pareja del circuito profesional?
Ferrero no habla de dar el salto a un banquillo profesional, ni mucho menos. Pero su implicación creciente, su conocimiento de la élite y su pasión por formar talento invitan, al menos, a imaginar un posible escenario con Juanki dando instrucciones a una pareja de pádel profesional en un futuro no muy lejano.
Es solo una hipótesis pero lo cierto es que Ferrero ya ha demostrado tener grandes conocimientos a la hora de entrenar a un deportista. Si es capaz de formar parte de un equipo para preparar a un golfista, más plausible sería poder hacerlo de una pareja de pádel, un deporte mucho más cercano al que tantos éxitos le ha dado ya sea en la pista o en el banco.
- Puja por Balde
- Marcos Llorente, sobre su estilo de vida: 'Voy a decir algo... soy consciente de la vida que me he ganado
- Fermín López y su pareja disfrutan de una escapada romántica en Andorra
- Esta zapatilla Salomon es supercómoda, es igual que las XT-6 y tiene un 36 % de descuento
- El aviso de Gonzalo Bernardos sobre el mercado laboral: 'Los españoles nos lo tenemos que hacer mirar
- De 229 a 31 euros: Amazon rebaja, solo hoy, un 90 % los auriculares inalámbricos perfectos para runners (y más ofertas)
- Bombazo: 'Si Rodri se va del City no iría al Madrid. Tiene una conexión muy fuerte con el Barça
- Roncero pierde los papeles con Rufián por sus palabras sobre el Real Madrid en el Congreso