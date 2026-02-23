Juan Carlos Ferrero, del tenis al pádel pasando por el golf

Juan Carlos Ferrero, campeón de Roland Garros y exnúmero uno del mundo supo en su momento reinventarse como entrenador tras colgar la raqueta. Pasó de referente en el circuito ATP a formador, pero no se paró ahí. Tras la traumática ruptura con Carlos Alcaraz, a quien acompañó desde niño, Juanki no ha dudado en explorar nuevos escenarios donde aplicar su experiencia en la gestión de la presión y la mentalidad competitiva.

Hace unas semanas reconoció que necesitaba un cambio de aires. Ese giro le llevó a integrarse en el equipo del joven golfista Ángel Ayora, un proyecto que consideró ideal para trasladar sus conocimientos sobre rendimiento en momentos límite y construcción de una mentalidad ganadora. Del tenis al golf. Del polvo de ladrillo al green.

Apuesta fuerte por el pádel

Pero su inquietud no se queda ahí. Ahora, Ferrero pone el foco en la Ferrero Padel Academy, una estructura que crece con ambición y que bebe directamente de la metodología que tantos resultados le dio en el tenis. En un vídeo publicado en Instagram, explica con detalle la dimensión del proyecto: "Tenemos una academia de pádel en la que tenemos a bastantes chicos entrenando a nivel muy alto. Creo que las similitudes con el tenis nos facilitan un poco el hecho de saber el tipo de entrenamientos a nivel técnico y físico que necesitan realizar. Está habiendo los últimos años un nivel impresionante en la academia y creo que el entrenamiento está siendo muy bueno", asegura Ferrero en una especie de spot para promocionar el pádel en su academia.

"El crecimiento está siendo exponencial y estamos muy contentos de como estamos manejando esta situación y con los objetivos muy claros de seguir creciendo", relata el exnúmero uno de tenis ilusionado con la incursión en el pádel profesional a corto plazo.

La apuesta es clara. En el propio post, la academia subraya su misión: "Desarrollar a la próxima generación de jugadores profesionales de pádel mediante un entorno estructurado y de alto rendimiento", explica Ferrer en el post.

Ferrero junto a Alcaraz con quien logró grandes éxitos

"La Academia sigue una metodología de entrenamiento probada y adaptada específicamente al pádel. Cada detalle del programa está diseñado para ayudar a los jugadores a mejorar su técnica, comprender el juego tácticamente y competir con confianza", reza el post donde se remarca la parte mental, que siempre ha acompañado la estrategia de Juan Carlos con Alcaraz.

¿Podría algún día dirigir a una pareja del circuito profesional?

Ferrero no habla de dar el salto a un banquillo profesional, ni mucho menos. Pero su implicación creciente, su conocimiento de la élite y su pasión por formar talento invitan, al menos, a imaginar un posible escenario con Juanki dando instrucciones a una pareja de pádel profesional en un futuro no muy lejano.

Es solo una hipótesis pero lo cierto es que Ferrero ya ha demostrado tener grandes conocimientos a la hora de entrenar a un deportista. Si es capaz de formar parte de un equipo para preparar a un golfista, más plausible sería poder hacerlo de una pareja de pádel, un deporte mucho más cercano al que tantos éxitos le ha dado ya sea en la pista o en el banco.