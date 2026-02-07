José G. Diestro: "Lo que pasó el año pasado fue un cúmulo de cagadas por parte de todo el mundo"

Es de los que habla por doquier y dice las cosas claras. Si se equivoca lo reconoce, si acierta lo celebra, pero siempre con honestidad. Reconoce que el año pasado se hicieron muchas cosas mal tanto por parte de los jugadores como de la FIP y Premier que acabaron con un boicot y con fisuras entre todos, también entre los jugadores. Cree que para solucionar todos los problemas solo falta una cosa: comunicación. José Antonio Diestro explica a SPORT cuál es la situación actual y como ve, con perspectiva, la 'guerra' de principios de 2025.

¿Cómo está la PPA? parece que está como desaparecida.

La asociación sigue activa, pero desde que pasó todo el lío del año pasado está un poco atada de pies y manos. La asociación a día de hoy se dedica a los jugadores, ha sacado un seguro, está viendo opciones de patrocinios, pero en cuanto a lo que es trato con el circuito, no existe. No hay trato con el circuito. El circuito cerró filas en junio del año pasado. Desde la asociación, y yo en primera persona, he intentado en varias ocasiones hablar con los responsables del circuito, pero no me han atendido. No ha habido éxito en eso. Entonces, a día de hoy, para con el circuito, no hay relación.

¿Y la representación de jugadores en los steering committees?

Eso fue una votación que salió en septiembre, si no me equivoco, y yo y muchos jugadores no votamos. Sé que solamente hay un jugador, que es Maxi Sánchez. Tampoco te puedo decir qué es lo que ha pasado en esos comités, no sé de lo que se ha hablado, no tenemos ni idea. A nosotros no nos han dicho nada.

¿O sea que no estabais previamente avisados de estos nuevos cambios que han anunciado desde Premier Padel y la FIP (cambio de calendario y reducción de cuadros en los P2)?

No. Como PPA, desde junio no hay relación, por tanto, cero, y como jugador, tampoco. Yo no sé si han hablado con otros jugadores, pero de mi entorno cercano, nadie sabía nada.

Muchas veces los jugadores somos los primeros culpables de cosas, porque somos profesionales del deporte, pero tenemos que serlo dentro y fuera de la pista y muchas veces metemos la pata

Es raro que no se pusieran en contacto con la PPA.

Te voy a ser muy sincero. Todo lo que ocurrió el año pasado hizo mucho daño. Los jugadores tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Muchas veces somos los primeros culpables de cosas, porque somos profesionales del deporte, pero tenemos que serlo dentro y fuera de la pista y muchas veces metemos la pata. Ahora es el momento, a lo mejor, de intentar sentarse a hablar, tirarnos los trastos a la cabeza y después intentar ser coherentes.

¿Dentro del grupo de jugadores o con la FIP y Premier?

Ambas cosas. Para poder ir a hablar con Premier Padel primero tenemos que ser un grupo real de profesionales. Que sea un deporte individual no significa que no podamos tener intereses comunes, como, por ejemplo, lo de los cuadros. Al final, todo puede ser entendible, bien explicado, el tema está en que te lo expliquen y tú lo entiendas. Los jugadores tenemos un defecto que es que en cuanto nos pasa algo malo, ya queremos prenderle fuego a todo. Y eso no funciona así. Esto ya es el mundo de los mayores, es un deporte, pero es nuestro trabajo.

En verano, cuando se rompieron las relaciones totales, etc., yo intenté, por medio de varias acciones, llamar un poco a la calma porque creo que todos nos habíamos ido un poco del camino

Aplicaron una nueva cuota de la aplicación de jugadores, ahora la reducción de cuadros de los P2, cambio de calendario… Hay muchas quejas por redes sociales, pero la PPA no dice nada.

El año pasado pasaron demasiadas cosas y a toro pasado es mucho más fácil verlo. En verano, cuando se rompieron las relaciones totales, yo intenté, por medio de varias acciones, llamar un poco a la calma porque creo que todos nos habíamos ido un poco del camino. Los primeros, nosotros. Siempre hay que tener claro que cuando hay guerra, nadie sale ganando. Está lo de la cuota, el 'star point', los cuadros... Todo tendrá su explicación, no te digo que no, pero no sabemos cuál es. Por eso creo que ahora es el momento de hablarlo.

Yo tengo que mirar para mi tejado y no me voy a poner a tirar piedras porque creo que los primeros culpables somos nosotros.

¿Cuál es la hoja de ruta?

Como asociación, nuestro siguiente paso es hacer una reunión presencial con todos los jugadores y ver qué es lo que quieren hacer: intentamos sentarnos o no nos intentamos sentar y que cada uno haga la suya. Al final, la PPA está para ayudar al jugador, pero para ello necesita el apoyo y la unión, entre comillas, del jugador. Yo no iré a hablar con Naser Al-Khelaifi, Luigi Carraro, David Serrahima, David Sudgen y todos los que son los mandatarios de este deporte, y decirles lo que está bien y lo que está mal porque al final yo creo que el punto medio es que ellos tendrán sus razones y nosotros las nuestras. Lo que falta es comunicación y ahora mismo brilla por su ausencia. Yo tengo que mirar para mi tejado y no me voy a poner a tirar piedras porque creo que los primeros culpables somos nosotros. Y necesitamos también de unos jugadores, un top 20, que a veces parece que les da igual las cosas. Muchas veces demuestran lo contrario, pero luego no se termina de cerrar ese círculo. Al final el objetivo es intentar dejar un mejor deporte. Sí que los de arriba son superhéroes, pero hay que hacer una base.

¿Cómo está ahora la situación?

Ahora mismo la situación es mala porque no hay buen feeling y eso es malo para todos. Actuar como si no pasara nada es como meter la cabeza debajo de tierra o cerrar los ojos y tirar para adelante. El problema también va a estar dentro de seis meses porque habrá otros cambios u otras cosas. Lo mejor es sentarnos, hablar entre nosotros primero, ver qué estamos haciendo mal y después hablar con el circuito y pedir explicaciones de los cambios.

Jose Antonio Diestro durante un partido de Premier Padel / RRSS

¿Qué cambios no te gustan?

Con el tema del saque estamos teniendo muchos problemas entre los jugadores. Al final, que yo tenga que pedirle el saque a mi rival genera tensión entre nosotros. Si hay árbitro, no tengo que estar yo reclamando porque se generan fricciones. Sobre el 'star point', personalmente, si lo que se busca es recortar el tiempo, yo hubiera hecho directamente el punto de oro. Y eso que los jugadores somos los que decidimos que se jugara con 'ventaja', hay que ser honestos. Pero para eso hay que hablar. Y luego, evidentemente, estará la FIP y Premier, que son los regidores del circuito y del deporte, y darán su opinión. Nos gustará o no, pero habrá habido comunicación, cosa que a día de hoy no tenemos.

¿Y la reducción de cuadros en los P2?

Los cuatro primeros cabezas de serie se benefician porque van a jugar un partido menos, pero los otros se van a plantear en vez de ir a un P2, ir a jugar dos FIP Silver a donde toque esa semana. Yo no sé cuál es el motivo, pero me voy al momento de anunciarlo. Quedan seis días para el cierre de inscripción del P2 de Gijón y parejas que pensaban que entraban en cuadro y que han hecho una predisposición de torneos de los primeros cuatro o cinco meses, con vuelos comprados, etc.. ahora no están en cuadro. Viajaban los domingos y los domingos ahora tienen que competir porque juegan la previa. Ahí es cuando ves que al jugador no se le tiene en cuenta.

¿No lo habéis preguntado?

Antes de poder hablar con nadie vamos a hablar entre nosotros. Yo no voy a tirar piedras a Premier, FIP, Hexagon, antes de hablar entre nosotros y organizarnos. Vamos a ser profesionales y luego nos sentamos con quien haga falta, porque al final, la PPA es por y para los jugadores. No tiene ánimo de lucro, esto lo hacemos por amor al arte y yo me metí con la intención de mejorar. Desgraciadamente, con todo lo que pasó el año pasado, se complicó todo y se entró en ebullición hasta que explotó. Ahora mismo llevamos seis meses en los que la PPA no puede hacer mucho para con el circuito, pero para mí los primeros culpables somos nosotros. Yo voy a mirar primero lo mío y luego ya miraré al de enfrente. Esto muchas veces los jugadores no lo hacemos, solamente chillamos cuando algo nos pasa a nosotros. Es un deporte individual, pero al final es un deporte y es mucho más grande que los Coellos, los Galanes o los Chingottos o Tapias, que son todos espectaculares, pero al final el deporte va a quedar tras ellos y lo ideal es que el pádel sea cada vez más grande y que ellos sean más leyendas todavía. Tenemos que pensar en el deporte y a veces el jugador no lo hace.

¿Cuándo tenéis previsto reuniros la PPA?

La idea es reunirnos en Riad, esa es mi idea como secretario de la Asociación. Reunirnos y hablar de todo y ver qué es lo que podemos mejorar, para dónde podemos ir o, te soy sincero, si esto no tiene solución, con todo el cariño del mundo o que entre otro o directamente… ya estuvimos diez años sin asociación con WPT.

¿Ves posible que se disuelva la PPA?

No lo sé, espero que no. Yo soy una persona que siempre entro en la pista pensando que voy a ganar, aunque juegue contra Coello, por lo tanto, fuera de la pista no voy a pensar diferente. Creo que la PPA puede hacer mucho bien para este deporte, pero prefiero mantenerme un poco en el medio. Va a depender de lo que los jugadores quieran, porque al final son los dueños de este deporte.

Creo que ahora tensar la cuerda no es la solución. Como se dice en el terreno futbolero, creo que hay que bajar la pelota al suelo y tocarla, como les gusta a los del Barça. Pero claro, dos no hablan si uno no quiere

¿Podría haber otro boicot?

Lo que pasó el año pasado fue un cúmulo de cagadas por parte de todo el mundo. Quizás nosotros fuimos la punta de lanza, pero hubo muchas más. Creo que ahora tensar la cuerda no es la solución. Como se dice en el terreno futbolero, creo que hay que bajar la pelota al suelo y tocarla, como les gusta a los del Barça. Pero claro, dos no hablan si uno no quiere.

¿La pelota en qué tejado está?

Se intentó hablar con Premier en verano, luego a partir de septiembre no se ha vuelto a intentar, te soy sincero. Creo que ahora mismo para que la PPA pueda hablar con alguien primero tenemos que hablar nosotros. Creo que los jugadores, si queremos, nos podemos arreglar en un cuarto de hora. Todos hablamos el mismo idioma, a algunos les preocupa el avarage, a otros los cuadros, a otros el bonus pool, a otros los torneos FIP y a otros les preocuparán otras cosas, pero a todos nos preocupa algo deportivo, eso solo hay que meterlo en una misma coctelera y llegar a un término medio.

No hay ruotura entre los jugadores, pero para mí hay dejadez y poca implicación en condiciones normales

Deduzco que hay una ruptura entre los jugadores importante.

No. Para mí hay dejadez y poca implicación en condiciones normales, en cuanto pasa algo, ahí sí que hay implicación. Pero esto no funciona solamente cuando llueve, todos los días pasan cosas y hay que estar pendiente todo el tiempo porque al final es nuestro deporte. ¿Ruptura? Para mí la palabra ruptura es muy fuerte, siempre habrá discrepancias y eso es lo bonito de la vida.

Brechas importantes sí.

No, la palabra es dejadez, algo que a veces al jugador le va muy bien. Lo ideal es que podamos hablarnos, que tengamos reuniones, que nos sentemos con Premier, FIP, con quien sea… si eso es lo bueno del deporte, porque así será mucho más fácil que a nadie le coja nada por sorpresa. Lo que no se puede hacer es todo a última hora y corriendo, es decir, cuando pasa algo, me enfado.

Ha llegado el momento de que los jugadores nos pongamos manos a la obra entre nosotros, tomemos decisiones y un vez hecho esto, llamar a Premier

Pero la Junta Directiva es la que tendría que convocar más reuniones para que se implique la gente.

Ya pero cuando pones las reuniones la gente tiene que asistir. Sí que es cierto que los dos últimos meses hemos estado bastante callados entre nosotros. De cara al público llevamos seis o siete meses. Pero que hayamos estado callados no significa que no se haya estado hablando con jugadores, pero sí no ha habido una asamblea o reunión desde octubre. La pelota creo que está en el tejado de todo el mundo. Los primeros, los jugadores porque somos los que nos metemos en la pista con todos esos cambios. A partir de ahí, vemos como lo determinamos todo y a ver a donde nos lleva. Ha llegado el momento de que los jugadores nos pongamos manos a la obra entre nosotros, tomemos decisiones y una vez hecho esto, llamar a Premier porque al final los más interesados en que todo mejore somos los jugadores.