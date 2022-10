Jornada marcada por las retiradas en el Newgiza Premier Padel P1

Di Nenno se retiró por problemas intestinales, Silingo por deshidratación y Diestro por lesión en el brazo Los número uno se beneficiaron de la lesión de Diestro y pasan a cuartos habiendo disputado solo un set en octavos

Día de retiradas en el Newgiza Premier Padel P1 que se está celebrando en Egipto. Este fue el caso de Martín di Nenno que tuvo que dejar la pista junto a Koki Nieto por estar indispuesto por problemas estomacales cuando el partido estaba con 6-1 y 3-6 ante Jofre y Sánchez.

También Agustín Gómez Silingo tuvo que ser atendido por los médicos en este caso por deshidratación tras haber perdido su partido de dieciseisavos de final junto a Bellauti y frente a Barahona/García Mora (7-6 (3), 6-7 (1) y 6-3.

Los número uno Alejandro Galán y Juan Lebrón pasaron a cuartos de final sin apenas jugar por la retirada de Fernández/García Diestro por un problema en el brazo del segundo cuando el partido estaba 6-2 para los primeros favoritos del torneo.

Juan Lebrón da ánimos a García Diestro tras tener que retirarse por lesión | PREMIER PADEL

Bela Coello siguen adelante

También Fernando Belasteguín y Arturo Coello superaron los octavos tras ganar a Marmolejo/Windahl por 6-2 y 6-4 mientras que Pablo Lima y Franco Stupaczuk ganaron los dos partidos que jugaron por el aplazamiento del miércoles por la lluvia y están en cuartos. En primera instancia la dupla brasileño-argentina superó a Patiniotis/Ramírez por 6-2 y 6-4 mientras que tan solo unas horas después su 'víctimas' fueron los 'Javis' Leal y Rico a quienes se impusieron por el mismo resultado con lo que pasaron a cuartos.

La dupla 'improvisada' formada por Miguel Lamperti y Mike Yanguas sigue también adelante tras deshacerse en octavos de final de Jofre y Sánchez, los 'beneficiados' por la retirada de Di Nenno.

Los partidos de cuartos de final de este viernes que arrancarán a las 13.00 horas, serán los siguientes: La pareja número 1 formada por Juan Lebrón y Alejandro Galán enfrentándose a Ramiro Moyano y Jon San en el Cheops Stadium. Tras ellos, y no antes de las 15h, será el turno de Fernando Belasteguín y Arturo Coello contra Miguel Lamperti y Miguel Yanguas, seguidos por los dos otros cuartos de final: Franco Stupaczuk-Pablo Lima vs Jerónimo González-Alejandro Ruiz, y Lucas Bergamini-Víctor Ruiz vs Enrique Goenaga-Jairo J Bautista.