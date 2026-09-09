Jorge Martínez: "¿El conflicto entre Galán y Lebrón? Creo que es la parte más ingrata que he vivido con mis jugadores"

Jorge Martínez está feliz, sonriente, relajado, sabe que ha tomado una decisión importante en su vida y sabe también que es la correcta. Cuando acabe esta temporada dejará los banquillos. Ya no se sentará con Fede Chingotto y Ae Galán torneo tras torneo. Quiere descansar, tener una vida más ordenada, más "lineal" como él mismo define. El mundo del pádel pierde a un gran hombre en el circuito profesional, pero seguro que gana a alguien que hará crecer el deporte desde la base con unos valores y una integridad únicos.

¿Cómo estás después de anunciar tu retirada?

Contento porque he recibido muchas muestras de cariño y de respeto a una carrera profesional, así que, contento. No esperaba tanto cariño. Me siento muy respetado y eso cuando ya tienes una edad está muy bien.

Estaba muy seguro de lo que necesitaba en este momento de mi vida y de haberlo hecho

¿Has tenido dudas después de tomar la decisión?

No, la verdad que no. Estaba muy seguro de lo que necesitaba en este momento de mi vida y de haberlo hecho. Además tengo proyectos muy bonitos. Esta parte del pádel, del coaching, de estar en la máxima competición está muy bien, pero todo tiene un fin. Yo creo que he elegido un buen momento para dejarlo.

¿De qué te estás despidiendo realmente?

Me despido de un tipo de vida. Me despido de una forma de entender el pádel y de llevarlo a cabo para hacerlo de otra. Eso es fundamentalmente de lo que me despido, porque no me despido de la implicación en el desarrollo del deporte. Me parece que también necesito más tiempo para mí, para mi familia, para mis amigos. Recuperar una vida que vas perdiendo porque nunca estás en casa.

Cuesta menos irte luchando por el número uno, porque sabes que estás haciendo una buena labor, un buen trabajo

¿Cuesta más o cuesta menos tomar la decisión estando con Galán y Chingotto luchando por el número uno?

Yo creo que cuesta menos, porque sabes que estás haciendo una buena labor, un buen trabajo. Creo que estamos luchando por lo máximo, que es muy difícil. Cada torneo de cada semana intentamos estar ahí. Llegamos a muchas finales, a veces ganamos. Creo que lo estamos haciendo muy bien. No llevo exactamente la cuenta, pero probablemente, este año somos la pareja que más partidos ha jugado y que probablemente más partidos haya ganado. Lo estamos haciendo bien. Cuando tienes que decir adiós de una manera que lo estás haciendo bien, estás tranquilo. Solo nos falta seguir haciéndolo bien de aquí a final de curso.

Decírselo a Galán y Chingotto fue muy sencillo, muy natural, porque es un poco la ley de vida.

¿Cómo reaccionaron Galán y Chingotto cuando se lo comunicaste?

Cuando acabamos en Londres, tuvimos una semana de descanso y después de esa semana nos juntamos y pusimos el tema encima de la mesa, lo hablamos y ellos lo vieron fenomenal y yo también, como no podía ser de otra manera. Fue muy sencillo, muy natural, porque es un poco la ley de vida.

Hay momentos en los que está bien separarte de tus padres y volar. Eso es lo que le ha pasado a Ale, que le viene fenomenal volar solo y lo va a hacer genial.

Dejar a Ale, tu 'hijo padelístico' no será fácil

Yo llevo con Ale 15 años, desde que tiene 15 años. Tiene 30, ha hecho toda una carrera deportiva, ha conseguido el número 1 y hay momentos en los que está bien separarte de tus padres y volar solo. Eso es lo que le ha pasado a Ale, que también le viene fenomenal volar solo y lo va a hacer genial.

¿Quién estará ahora en el banquillo con ellos?

Eso se lo tendrás que preguntar a ellos. Lo más importante ahora es terminar la etapa lo mejor posible y enfocarnos en la competición. Ya habrá tiempo para que ellos decidan quién va a ser su entrenador y cómo lo van a hacer, si van a seguir en la academia o no.

Supongo que seguirán

A mí me encantaría que se quedaran en la academia, por supuesto, porque son una parte muy importante de la academia, de M3 y llevamos muchos años juntos. Pero lo mismo que te digo antes, yo estoy convencido de que quieren volar y hacer su propio camino y me parece normal y natural.

Lo que es el compromiso, la exigencia o el trabajo... no hay diferencia entre jugadores y jugadoras

Has entrenado a grandes jugadoras como Delfi, Bea, las hermanas Alayeto. ¿Hay diferencias entre entrenar a chicos y chicas?

Te diría que no lo es tanto. No es tanta la diferencia en cuanto a la personalidad, la entrega. Me parece que no hay diferencia. Yo creo que no he tenido unas jugadoras más exigentes, incluso más que los jugadores, que las gemelas Alayeto. Eran tremendas. Tenían una exigencia y una intensidad en el entrenamiento que yo a pocos jugadores o jugadoras se las he visto. En ese sentido no hay diferencia. Luego hay unas diferencias, porque en función del deporte tienes que hacer unas exigencias u otras. Por eso es entrenar distinto, pero lo que es el compromiso, la exigencia, el trabajo no hay diferencia.

¿Qué has aprendido de tus jugadores?

Desde luego el entusiasmo y la vitalidad, que es algo que se contagia. Estos jugadores que yo he tenido tienen esa vitalidad, esa hambre por conocer, por saber, por crecer. Y eso se contagia, te rejuvenece ver a la gente con tanta ilusión y con tantas ganas. Y luego me han enseñado a manejar las redes sociales. Eso también. También me han enseñado a aborrecer el reguetón. Lo aborrezco, porque me lo ponen en todos los calentamientos que hacen, en los torneos y no puedo con ello. Pero nos reímos con esas cosas y ese sentido del humor es muy bonito.

¿Qué es más gratificante: tener un jugador número uno o ver crecer a alguien desde abajo?

A mí que un chico empiece y acabe entrando en un cuadro final es súper gratificante. Conseguir el número uno es muy difícil, muy difícil. Es un hito histórico que un jugador que tú entrenas alcance el número uno. Pero yo te diría que ambos son igual de gratificantes. El otro día me preguntaron si tenía la espina de no haber sido con Bea número uno. Y yo les dije que no porque lo que yo había vivido con Bea y con Delfi me había llenado tanto el corazón y el espíritu que para mí es como si lo hubiera conseguido. No necesito un número para estar absolutamente contento, satisfecho y feliz de lo que he vivido.

¿El momento más complicado de tu carrera es el conflicto entre Galán y Juan Lebrón?

Sobre todo por la parte emocional que lleva. Porque yo los he tenido a los dos desde muy jóvenes. A mí me duele que no haya una buena conexión entre ellos. Creo que es la parte más ingrata que yo he vivido en cuanto a jugadores que han dependido en algún momento de mí. En un momento lo conseguí, cuando ya no iban a seguir. Esto fue una cosa muy bonita en el Máster de Barcelona, el último que juegan ellos. Les dije que a los Reyes les iba a pedir que siguieran juntos. Y cuando acabó el partido, Ale le dijo a Juanito Lebrón 'oye, seguimos juntos. Si tú quieres, seguimos juntos'. Para mí fue un regalo. Ese fue el regalo de Navidad que me hicieron. Luego las circunstancias fueron lo que fueron y después se separaron. Pero ese momento fue bonito. La despedida también fue bonita, luego ya lo que ha acontecido después pues ha sido una pena y en la que yo sufro bastante, sinceramente.

Y yo creo que Galán y Lebrón están condenados a entenderse. Son deportistas, son sanos, son gente noble que pueden tener sus diferencias porque los dos tienen mucho carácter pero creo que serán reconciliables.

¿No hay solución?

Creo que a corto plazo no la habrá y espero que la haya a medio plazo. Las cosas con distancia se ven de otra manera y seguro que dentro de un tiempo ellos lo verán de una manera distinta y podrán convivir porque son dos elementos muy importantes del pádel español y del pádel internacional. Y yo creo que estarán condenados a entenderse. Son deportistas, son sanos, son gente noble que pueden tener sus diferencias porque los dos tienen mucho carácter, están compitiendo y tienen un mismo objetivo. Y bueno, esas cosas te llevan a buscar diferencias. Pero yo creo que esas diferencias serán reconciliables.

Jorge Martínez con Galán y Lebrón / RRSS

¿Qué precio personal has pagado por esta carrera?

Tienes que renunciar a muchas cosas, a estar con tu gente querida, a hacer cosas que te gustaría hacer y que no puedes por la limitación del tiempo y por la exigencia de la competición. Pero en contraprestación a eso, vives una vida que te está gustando, la de competir, la de sentir la adrenalina de la competición, la de viajar, la de conocer el mundo. Aquí no hay dos días iguales y todos los días sufres y todos los días te alegras. O sea, aquí no hay un día plano. Es imposible. Cuando no haces eso, en la vida un poco más cotidiana, los días son un poquito más lineales y estoy deseando tener un poquito de vida lineal.

¿Qué imagen de tu carrera pondrías en un marco?

Si tuviera que elegir una sola una imagen, yo creo que elegiría un collage de momentos en los que han sido muy especiales para mí.

¿La Academia M3 es como otro hijo para ti, en este tiempo la has tenido abandonada, le falta cariño?

Abandonado no. Mi función en M3 durante todos estos años ha sido estar en la élite algo que era importante. Lo bueno de M3 es que no somos cápsulas aisladas, sino que trabajamos todos como equipo y entre todos nos vamos retroalimentando para poder conseguir objetivos.

No veo que haya nadie ni nada que me motive lo suficiente como para poder volver al banquillo.

¿Qué tendría que pasar para que Jorge Martínez volviera a un banquillo?

No lo veo posible. No puede pasar nada porque eso no va a ocurrir. Ni aunque me pongas el proyecto más interesante y más bonito encima de la mesa. He acabado mi etapa y quiero hacer otra y disfrutar de la vida de otra manera. No veo que haya nadie ni nada que me motive lo suficiente como para poder volver al banquillo. Esta etapa ha terminado de una manera firme y muy satisfactoria y ahora toca otra cosa, toca otro momento vital.

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Muchísimas gracias por todo y que sepas que te vamos a echar muchísimo de menos.