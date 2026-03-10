Jorge Martínez: "La comunicación con Gemma ahora es excelente, diría que inmejorable, pasa por un momento dulce"

Una vez más, Jorge Martínez reflexionó tras muchos aspectos del pádel, sobre todo de como se les gana a los número uno del mundo, Arturo Coello y Agustín Tapia, algo que consiguió en la final del P2 de Gijón capitaneando en el banquillo a Fede Chingotto y Ale Galán. En una entrevista a los micrófonos de Capital Radio liderada por Miguel Sanmartín, el entrenador madrileño respondió a las preguntas de Iván Hernández de Contrapared, Nacho G. Perulero de Padelazo, María Atance de Glovolea y una servidora del diario SPORT sin eludir ninguno de los temas y dando de nuevo una lección de ese 'savoir-faire' que lleva inmpregnado en su ADN.

¿Dónde estuvieron las claves para vencer a Coello y Tapia en Gijón?

Nosotros hemos mejorado algunas cositas. Hemos trabajado en algunas cosas tácticas que tienen que ver más con la parte defensiva y esta vez nos ha salido bien. Lo que pasa es que la línea es muy fina, entre que te salga bien a que te salga no tan bien. Son dos pelotas, dos buenas selecciones de tirar el globo bien cuando toca, una pegada que no es toda la efectiva que podría ser. El partido está en líneas muy finas. En Riad sí es cierto que ellos se pusieron delante en un momento psicológico muy importante. Y eso nos pasó factura. En Gijón lo hemos hecho un poquito mejor. Aguantamos mejor el tirón. En el segundo set, cuando nos rompen, devolvimos inmediatamente el break y eso fue clave. Hemos trabajado más en ese aspecto mental, de saber que tenemos que trabajar y que seguir y no perderle la cara al partido, también en mejorar un poco la defensa, lo que nos permite que nos presionen un poco menos y a partir de ahí intentar igualar un poco el partido. Es un partido muy difícil. Son dos jugadores buenísimos, con muchísimos recursos y tenemos que jugar nosotros al 100% para poderles plantar cara.

Galán y Chingotto lograron vencer a los número uno en la final de Gijón / Silvestre Szpylma/Premier Padel

Esa victoria seguro que ayuda a nivel psicológico.

Una victoria te ayuda a creer en lo que estás haciendo. Por muy seguro que estés de que lo que estás entrenando es el camino, si eso no se refleja en un resultado, cuesta creerlo, aunque estés convencido de que estás haciendo las cosas bien.

"Estamos jugando contra unos fueras de serie, una pareja que es una leyenda, así que esa victoria tiene un sentido especial"

¿La expresión tuya al terminar el partido levantando el puño es un síntoma de alivio, de quitarte esa presión?

Es verdad que yo no suelo hacer muchos gestos en el banquillo. Me salió de forma natural, no tanto por la presión si no más como un reconocimiento a los rivales. Ese gesto le da mucho valor al partido. Porque estamos jugando contra unos fueras de serie, una pareja que es una leyenda, así que esa victoria tiene un sentido especial.

¿Qué condiciones crees que os benefician más a vosotros?

No sabría decirte cuál nos beneficia más porque hemos ganado en indoor y hemos ganado en outdoor. Hemos perdido en indoor y hemos perdido en outdoor. En este partido en concreto el triunfo obedece más al acierto y a un tema más emocional.

Con Arturo y Agus tenemos que jugar un pádel casi perfecto, pero ellos también tienen que jugar su mejor pádel para ganarnos a nosotros. Pero que no se nos olvide que llegar al domingo no es regalado, hay que pelear mucho.

¿Trabajáis el tener que estar concentrados en todo momento para poder aprovechar las oportunidades que lleguen durante el partido ante los número uno?

Por supuesto, nosotros tenemos que jugar a un altísimo nivel para poder ganar ese partido. Pero si nosotros no hubiéramos jugado a un grandísimo nivel todo el torneo, no hubiéramos llegado a la final porque te recuerdo que en semifinales estábamos más fuera que dentro. Esto no se reduce a que nosotros tengamos que jugar un grandísimo partido para ganar a los número uno, que por supuesto, sino que tenemos que jugar un pádel excelente para poder llegar a la final, que es muy difícil, hay parejas muy duras. Con Arturo y Agus tenemos que jugar un pádel casi perfecto, pero ellos también tienen que jugar su mejor pádel para ganarnos a nosotros. Pero que no se nos olvide que llegar al domingo no es regalado, hay que pelear mucho.

La Chingalán funcionó muy bien en el P2 asturiano / Premier Padel

¿Vosotros disfrutáis de este partido igual que disfrutamos nosotros?

Yo sí la disfruto. Uno no puede entrar en la competición si no disfruta del reto. Es un disfrute doloroso, por decirlo de alguna manera, porque pasas nervios, lo pasas mal, pero al gustarte competir, disfrutas de la competición. Por supuesto se disfruta doblemente si al final consigues el objetivo. Ahí tengo que decir que el cachopo que me tomé después de ganar la final fue de tamaño generoso (risas).

Lo que no mejora empeora, así que hay que ir añadiendo cositas, mejorando los restos, mejorando las posiciones, eligiendo mejor las jugadas, leyendo un poquito mejor, saber identificar los momentos clave de los partidos…

¿En qué medida os estáis haciendo mejores los unos a los otros?

La exigencia es máxima. Los jugadores saben que tienen que mejorar su toma de decisión, sus capacidades técnicas, físicas, mentales. Todo eso te lo ponen a prueba en cada torneo, en cada enfrentamiento. Lo que no mejora empeora, así que hay que ir añadiendo cositas, mejorando los restos, mejorando las posiciones, eligiendo mejor las jugadas, leyendo un poquito mejor, saber identificar los momentos clave de los partidos… Todo eso hay que mejorarlo porque la exigencia de unos y de otros es muy alta. Y en cuanto a los entrenadores, en mi caso, yo necesito cada vez tener más datos. Tengo un equipo en la academia que me hace la toma de datos de todos los partidos, que me ayuda a identificar esas situaciones que nos son favorables y las que no lo son tanto. O sea que sí, hay una continua exigencia para mejorar que nos hace mejores a unos y a otros.

Han habido unas declaraciones un poco conflictivas por parte de Leo Asburguer sobre Alejandro Galán. ¿Cómo gestiona el equipo esos aspectos externos a lo deportivo?

A mí me parece bastante sencillo gestionar eso. En la parte de Leo, yo creo que es un chaval excelente, le conozco bien, le he tenido en la PPL, tenemos una relación magnífica, me parece un buenísimo chico, y me parece un excelente jugador. Ya he dicho púbicamente que creo que va a estar entre los mejores, con lo cual, a las declaraciones que haya podido hacer no le doy mayor importancia porque sé que es un chaval estupendo. Ale también lo reflejó. Y en cuanto al resto (Lisandro Borges), no sé ni de lo que me hablas.

He encontrado una Gemma con unas ganas de mejorar, de escuchar y de aprender magníficas. Nuestra relación te diría que es inmejorable, pasa por un momento dulce, y con Delfi por supuesto que también.

Con el cambio de entrenador de Gemma Triay, que ahora está con Seba Nerone, ¿se han resuelto los problemas de comunicación que desvelaste en su día entre tú y la jugadora menorquina?

Sí, el año pasado, la comunicación en el banquillo con Gemma no fue la que nos hubiera gustado a ninguno de los dos, pero la comunicación con Gemma ahora es excelente. He encontrado una Gemma con unas ganas de mejorar, de escuchar y de aprender magníficas. Nuestra relación te diría que es inmejorable, pasa por un momento dulce, y con Delfi por supuesto que también. Con Seba no hay ningún problema, todo lo contrario. Todos sabemos el rol que tenemos dentro del equipo y el único objetivo que tenemos los cuatro es mejorar, hacerlo lo mejor posible, ser lo más competitivos posible y luchar por lo máximo que podamos alcanzar, que sí es el 1 fenomenal, pero que vamos a dar el 100%. El equipo ha funcionado muy bien, hay ilusión, hay el mismo convencimiento por las cuatro patas de esta mesa, hacia dónde tiene que evolucionar el equipo y yo creo que estamos muy bien, muy asentados.

La relación con Gemma ha mejorado mucho esta temporada / Silvestre Szpylma/Premier Padel

¿Te veremos en el banquillo de Gemma y Delfi?

No lo creo porque bastante trabajo tengo ya con los otros dos zánganos (Chingotto y Galán). La exigencia de ambas parejas es muy alta. Imagínate que yo, el domingo, hubiera tenido que hacer una final y luego la otra, seguramente no hubiera sido bueno para ninguna de las dos parejas.

Ustero, con esa capacidad de desequilibrio que tiene, brilla mucho más y se ve que se complementan bien, que están a gusto la una con la otra, así que me parecía que era una pareja que iba a funcionar muy bien.

¿Os ha sorprendido en nivel de Ari Sánchez y Andrea Ustero?

A mí no me sorprendía porque Ustero es una jugadora que genera mucho desequilibrio, que tiene una gran recuperación, que juega muy alegre y que ha crecido en madurez, ha crecido físicamente y tiene una jugadora al lado que es un seguro de vida, que no se equivoca y que siempre la deja bien colocada. Ustero, con esa capacidad de desequilibrio que tiene, brilla mucho más y se ve que se complementan bien, que están a gusto la una con la otra, así que me parecía que era una pareja que iba a funcionar muy bien. Se han metido las dos finales, así que está claro que es una muy buena pareja. Creo que Bea y Paula también van a aparecer. A lo mejor tardarán un poquito más en carburar, pero yo creo que va a carburar seguro. Y mí me parece que Jensen y Tamara están haciendo un gran papel y me llamó la atención también Ortega y Martina Calvo.

¿Os han dicho algo ya de Qatar o de NewGiza?

Oficialmente no hay ningún cambio. Se mantiene.