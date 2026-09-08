Jorge Martínez cierra una etapa: “Esto no es una despedida, es un gracias enorme por todo lo vivido”

Hay decisiones que, incluso cuando se saben inevitables, cuesta poner en palabras. Jorge Martínez acaba de hacerlo. El que ha sido durante tantos años una de las figuras más reconocibles de los banquillos del pádel profesional ha anunciado que esta será su última temporada viajando por el circuito. Lo ha hecho a través de un emotivo vídeo en redes sociales, en el que abre una nueva etapa de su vida después de muchos años con una maleta preparada, un calendario en la mano y una pista como destino.

“Quiero compartir una decisión importante para mí y que llevo tiempo pensando y aunque sabía que algún día llegaría no es fácil de contar”, comienza Jorge. Y entonces llega la frase que marca el final de una era: “Esta será mi última temporada viajando como entrenador del circuito profesional”.

Durante años, su vida ha girado alrededor del pádel de élite. Entrenar, viajar, competir, ganar, perder y volver a empezar. Un ciclo que ha repetido durante incontables temporadas y que le ha permitido acompañar a algunos de los grandes nombres de este deporte. Entre ellos, Ale Galán, al que ha acompañado prácticamente desde sus primeros pasos hasta convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo, además de Fede Chingotto, Delfi Brea, Pol Hernández o Guille Collado entre otros.

Una vida feliz en el circuito

“Durante muchos años mi vida ha estado marcada por un calendario, entrenar, viajar, competir, volver a empezar”, explica. Pero si hay algo que define su manera de entender el camino recorrido es la importancia que siempre ha concedido a las personas por encima de los resultados.

“He sido inmensamente feliz haciéndolo. He tenido la suerte de acompañar a jugadores y jugadoras increíbles, de ganar, de perder, y de vivir momentos que jamás imaginé cuando empecé a entrenar”, reconoce.

Y, después de tantos trofeos, tantas finales y tantas victorias, Jorge tiene claro qué es lo que realmente guarda en la memoria: “Si hay algo que me llevo de todos estos años no son los trofeos son las personas, los jugadores, los compañeros, mi familia y tanta gente con la que he compartido este camino y sobre todo lo que he aprendido junto a ellos”.

Una frase que resume una trayectoria que va mucho más allá de los resultados. Porque Jorge Martínez no ha sido únicamente un entrenador en la pista. Ha sido una figura de referencia para jugadores a los que ha visto crecer, evolucionar y convertirse en estrellas. Ha compartido vestuario, viajes, derrotas dolorosas, victorias inolvidables y todos esos pequeños momentos que terminan construyendo una carrera.

Dedicación a la formación en M3

Ahora ha llegado el momento de cambiar el ritmo. “Siento que ha llegado el momento de cambiar, de viajar menos, de disponer de más tiempo y dedicarlo a otras cosas que también me apasionan. No me voy del pádel, simplemente ha llegado el momento de vivirlo desde otro lugar”.

Porque esta historia no termina. Simplemente cambia de escenario. Jorge quiere dedicar más tiempo a M3, su proyecto de formación, y devolver al pádel parte de todo lo que este deporte le ha enseñado durante décadas.

“Quiero dedicar más tiempo a M3, a formar jugadores y entrenadores, a trabajar con los jóvenes y a compartir todo lo que estos años de competición me han enseñado”, anuncia. También hay espacio para nuevos retos. “También quiero tener tiempo para nuevos proyectos, nuevos retos y nuevas experiencias”, añade.

Y quizá la parte más bonita de su anuncio llega cuando mira hacia adelante. Porque, lejos de hablar desde la tristeza, Jorge lo hace desde la serenidad de quien siente que ha tomado la decisión adecuada. “Y quiero terminar con algo importante, estoy feliz con esta decisión. Y cuando miro hacia atrás siento una enorme gratitud. Pero cuando miro hacia adelante lo que siento sobre todo es ilusión”.

Escribir una página en blanco

Después de tantos años sabiendo cuál era el siguiente torneo, el siguiente viaje y el siguiente objetivo, Jorge se enfrenta ahora a algo diferente: una página en blanco. Y lejos de asustarle, le ilusiona. “Después de tantos años sabiendo cuál es el siguiente torneo, el siguiente viaje, el siguiente objetivo ahora vuelvo a tener delante una página en blanco y tengo muchísimas ganas de empezar a escribirla”.

Eso sí, todavía queda una temporada por delante. Y Jorge quiere vivirla como siempre: disfrutando de cada viaje, de cada partido y de cada momento junto a sus jugadores. “Todavía queda esta temporada y quiero disfrutarla hasta el último día”, asegura.

Por eso, el entrenador no quiere hablar de despedidas. No todavía. Porque aún quedan torneos, pistas, abrazos, victorias y seguramente muchas emociones por vivir antes de cerrar definitivamente esta etapa. “Así que esto no es una despedida es un gracias enorme por todo lo vivido y sobre todo es la ilusión de volver a empezar”.

Y quizá no haya mejor manera de despedir una etapa que con esas palabras. Jorge Martínez se baja del tren de los viajes constantes, pero no del pádel. Después de haber ayudado a escribir algunas de las páginas más importantes de jugadores como Ale Galán, Fede Chingotto o Delfi Brea, ahora será él quien tenga una página en blanco delante.

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