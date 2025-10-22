Jorge Cárdaba (21 años), profesor de pádel en Dubái: "Al final, voy a poder decir que he jugado Champions"

En el fútbol, puedes encontrar historias en cualquiera de los rincones del planeta. La de Jorge Cárdaba, es curiosa, y de verdad. El exportero de fútbol sala nacido en San Lorenzo, ha seguido un camino poco convencional para lograr una estabilidad económica. Su estrategia ha sido clara: “La misma fórmula que usé para ganarme la vida con el fútbol sala (hacer las maletas, explorar lejos de Segovia) me va a permitir tener una estabilidad que antes me fue esquiva en la pista”, cuenta en una entrevista a el Norte de Castilla.

Tras varias aventuras en Italia y una semana jugando en Bulgaria la ronda previa de la Champions League con el Europa FC de Gibraltar, Cárdaba se prepara para mudarse a Dubái, donde trabajará como monitor de pádel. “Decido esperar hasta tener todo seguro, pero la experiencia que voy a vivir es única”, aseguró. Su objetivo: un sueldo que pocos jugadores de Primera División podrían alcanzar.

El portero ha rechazado ofertas relacionadas con el fútbol sala este verano, principalmente de Segunda B, con una excepción: un mediador de Entorno Futsal, un perfil de Instagram con más de 20.000 seguidores, lo contactó para cubrir una vacante temporal en el Europa FC. “No tenía nada que hacer, era una semana y al final es una experiencia inolvidable. Dije que sí. Y para allá”, contaba en el Norte de Castilla.

Debut en Champions

Cárdaba nunca conoció personalmente a sus compañeros hasta llegar a Sofía, donde el equipo contaba con cuatro o cinco jugadores de Gibraltar y otros de La Línea de la Concepción y Málaga. “Es como si fuese Tercera de España. No se dedican a ello profesionalmente, tienen un trabajo aparte y se juntan el fin de semana para competir”, explicó.

Su carrera comenzó en el Segovia Futsal, donde pasó tres años como juvenil antes de sufrir una grave lesión de rodilla. Luego jugó en Italia, España y nuevamente en Italia, hasta regresar a Valverde, con el que ascendió de Regional a Tercera. “En Mengíbar era Segunda División y yo estaba cobrando entre poco y nada. Lo haces porque te gusta, pero cuando eres mayor, o estás en Primera y en un sitio muy bueno, o no te da ni para vivir ni para ahorrar”, señaló.

El paso por la Champions League fue revelador. Se estrenó contra el Viten Orsha bielorruso con una derrota por 9-1 y luego jugó contra el Lievski Sofía, con una caída de 5-2. Su último partido contra el TSV Weilimdorf alemán no lo jugó, pero pudo evitar un resultado desastroso gracias a la planificación del club. “Al final, voy a poder decir que he jugado Champions. Hablas con muchos jugadores de Primera que no han vivido esa experiencia”, reflexionó con nostalgia.

Una nueva etapa 'exótica'

Paralelamente, el pádel ha sido su refugio y terapia. “Llevo jugando desde los 18 con amigos del barrio. Es un deporte más cercano, en parejas, y te permite competir de otra manera. Los porteros solo nos entendemos entre porteros”, confesó. La disciplina le ha servido para mantenerse activo y competitivo mientras planifica su traslado a Dubái.

Cárdaba encara ahora una nueva etapa en Dubái, donde se enfrentará a un entorno competitivo y multicultural en el pádel. “Es un lugar que cada vez se ha ido enriqueciendo más con extranjeros. Su mentalidad es más de dar clases individuales, están centrados en ellos mismos”, concluyó, ilusionado con una aventura que combina deporte, experiencia internacional y estabilidad económica.