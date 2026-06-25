Jon Sanz se lesiona y se despide de Valladolid en el debut más feliz de Rodrigo Coello, hermano de Arturo

El Oysho Valladolid Premier Padel P2 echó a andar en la Plaza Mayor con una jornada marcada por un nombre propio: Jon Sanz. El navarro, quinta cabeza de serie junto a Coki Nieto, tuvo que retirarse lesionado en su estreno y dejó una de las imágenes más preocupantes del arranque del torneo. Su abandono, cuando el partido ya se había complicado, precipitó la eliminación de una de las duplas importantes del cuadro y abrió el capítulo de sorpresas en la primera ronda.

Sanz y Coki se medían a Iñigo Jofre y Jairo Bautista en uno de los encuentros más atractivos del día, pero el partido se torció pronto para los favoritos. Jofre y Bautista se llevaron el primer set por 7-5 y dominaban también el segundo por 2-1 cuando Sanz no pudo continuar por sus problemas físicos. La retirada dejó sin recorrido en Valladolid a una de las parejas llamadas a pelear por las rondas finales y convirtió su adiós en la gran noticia de la jornada inaugural.

La eliminación de Coki y Sanz alteró además el dibujo del cuadro masculino en un torneo que arrancó con más sobresaltos de los previstos para algunos de los cabezas de serie. La preocupación ahora gira en torno al estado físico de Sanz y a las consecuencias que pueda tener esta dolencia en el corto plazo, en un tramo de temporada especialmente exigente. El propio jugador anunció que este jueves se realizará más purebas para determinar el alcance de la lesión.

Primer gran triunfo de Rodrigo Coello en casa

En clave local, la mejor noticia para la grada la firmó Rodrigo Coello. El vallisoletano, hermano de Arturo Coello, sacó todo el partido posible a la wild card y, junto al sueco Adam Axelsson, se coló en los octavos de final tras derrotar a David Gala y Enzo Jensen por 7-5 y 7-6. Fue un triunfo trabajado, resuelto en dos sets muy igualados, pero también una victoria de enorme valor simbólico para un jugador que pudo celebrar en casa su primer triunfo en un cuadro principal del torneo vallisoletano.

El triunfo tuvo un componente emocional evidente para Coello, arropado por el público de la Plaza Mayor en uno de los momentos más celebrados del día. Valladolid se volcó con uno de los suyos y el joven jugador respondió aprovechando la oportunidad para seguir avanzando en el cuadro y regalarse una presencia en octavos en el escenario más especial posible.

También dejó buenas noticias el cuadro femenino para la representación vallisoletana. Bea Caldera, junto a Carmen Goenaga, resolvió con autoridad su estreno ante Jimena Velasco y Marta Barrera por 6-3 y 6-2 para avanzar a octavos sin sobresaltos y sumarse a las protagonistas de una primera jornada que estuvo marcada por la repetntina aparición de una tormenta que obligó a detener momentáneamente la jornada.

Otra de las constantes del día volvió a ser el buen rendimiento de las parejas procedentes de la previa. Alonso Rodríguez y Juani De Pascual superaron a Edu Alonso y Aimar Goñi por 7-6 y 6-4, mientras que Nuria Rodríguez y Giulia Dal Pozzo confirmaron su gran momento con un contundente 6-3 y 6-1 frente a Teresa Navarro y Virginia Riera. La italiana y la española, que ya venían de dejar una gran imagen en Roma, continúan aprovechando su impulso competitivo.

La jornada también sirvió para confirmar el crecimiento de Manu Castaño. El joven jugador, junto a Xisco Gil, remontó su partido ante Álex Arroyo y Tolito Aguirre para imponerse por 4-6, 6-3 y 6-3, otra victoria de mérito para una pareja que en Valladolid está jugando su último torneo junta.

Entre los favoritos que sí cumplieron estuvieron Martín Di Nenno y Paquito Navarro, vencedores ante José Jiménez y Javier García por 7-5 y 6-4, y Lucas Campagnolo y Momo González, que superaron con claridad a Víctor Ruiz y Mario Ortega por 6-3 y 6-1. En el cuadro femenino también avanzaron Jessica Castelló y Lorena Rufo, Victoria Iglesias y Aranzazu Osoro, y Marta Caparrós y Julieta Bidahorria.

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Así, el regreso del torneo a la Plaza Mayor donde celebra su 10 aniversario como sede del mejor pádel del mundo, dejó una jornada de contrastes: la preocupación por la lesión de Jon Sanz con la consecuente la caída de una de las parejas más potentes del cuadro y la alegría local por la irrupción de Rodrigo Coello en octavos. Valladolid arrancó con ruido desde el primer día y ya espera una segunda jornada en la que entrarán en escena varios de los grandes favoritos.