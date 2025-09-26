A Jon Sanz le sientan bien los 25

El jueves cumplía los 25 y lo hizo con una victoria contundente. Jon Sanz está viviendo un emocional torneo en Dusseldorf junto a Momo González ya que tras la competición en Alemania pondrán punto final a su relación como pareja de pádel y emprenderán caminos separados. Es pues el P2 germano una ocasión especial para demostrarse ambos que han sido una dupla peligrosa y de gran nivel pese a que quizás esperaban objetivos más contundentes que no llegaron. Pero también era un torneo para celebrar una ocasión muy especial, nada menos que el 25 cumpleaños del navarro, una cifra importante en la vida de cualquiera.

Y haber llegado al cuarto de siglo para Sanz le está sentando de maravilla. El día de su cumple tenían los octavos de final en su calendario y los solventaron con un doble 6-3 frente a Álex Ruiz y Víctor Ruiz. Lo celebraron con gran efusividad. No era para menos. Incluso tuvo pastel de cumple y se fue feliz a dormir.

Jon con su pastel de cumpleaños por sus 25 años / Premier Padel

Tenía este viernes otra importante cita en el Castello de Dusseldorf. Unos complicadísimos cuartos de final frente a Juan Lebrón y Franco Stupaczuk. Momo y Jon salieron a la pista concentradísimos de nuevo y con un pádel liberado, trabajador, paciente, de mucho volumen y milimétrico en muchas ocasiones, lograban dar la campanada y eliminar a la pareja tres tras vencer por 7-5 y 6-4 en un precioso partido. Y van a por más. Este sábado en semifinales se verán las caras nada menos que a los número uno Arturo Coello y Agustín Tapia, quienes tuvieron un duro partido ante otra pareja que dice adiós en Alemania.

Los número uno ganaron a Javi Leal y Fran Guerrero en un intenso partido donde los andaluces dieron muchísima guerra a Coello y Tapia y donde se vieron auténticas jugadas de dibujos animados una vez más, gracias a la magia de Agus y al ímpetu de los jóvenes de Málaga y el Puerto de Santa María. Finalmente los 'Goldenboys' se impusieron en dos sets por 7-5 y 7-6 (4), obligados a ganar un tie break a unos especialistas en estos desempates.

Coki Nieto y Mike Yanguas siguen de dulce en Alemania y mostrando su cara más competitiva en una pista que les va como anillo al dedo acabaron con las esperanzas de Paquito Navarro y Lucas Bergamini que este viernes jugaron también su último partido juntos. Otra pareja carismática que se despide dando una muy buena imagen pese a perder ante los pupilos de Maxi Grabiel por 6-1 y 6-4.

SORPRESA EN EL CUADRO FEMENINO

Claudia Fernández y Bea González se vieron sorprendidas por Marta Ortega y Tamara Icardo que poco a poco se van acoplando y en una pista como la de Düsseldorf encontraron la fórmula para contrarrestar el juego agresivo de sus rivales. Con insistencia, trabajo y aburriendo a sus rivales lograban las número cinco acabar con las ilusiones en Alemania de Bea y Claudia que se despiden antes de lo previsto del P2 de Düsseldorf.

Martita y tamara celebran su gran triunfo sbre las número tres / Premier Padel

Martita y Tamara se medirán este sábado en busca de la final a las número 1 Gemma Triay y Delfi Brea quienes dieron cuenta de Marina Guinart y Vero Virseda, una pareja nueva que ha demostrado en el torneo germano que con trabajo pueden ser conseguir una pareja a tener mucho en cuenta. La pareja hispano-argentina se impuso por un contundente 6-2 y 6-1 y sigue en esta dinámica ganadora que les mantiene a la cima del ranking mundial.

La otra semifinal la jugarán Ari Sánchez y Paula Josemaría quienes siguen sin encontrar su mejor versión y volvieron a sufrir en un partido irregular que se vieron obligadas a desencallar en un tercer set ante Claudia Jensen y Ale Alonso a quienes acabaron por vencer por 6-0, 4-6 y 6-1.

Ustero y Araújo celebran el pase a semifinales / Premier Padel

Sus rivales en busca de la final serán Andrea Ustero y Sofi Araújo, otra pareja que llega en dinámica muy positiva con tres torneos consecutivos sin bajarse de las semifinales. Esta vez lograron el pase tras vencer a Ale Salazar y Martina Calvo en otro intenso partido por 7-5, 3-6 y 7-6 (2). Romper la barrera de las 'semis' será este sábado el objetivo de las pupilas de Seba Nerone.