Jon Sanz y Coki Nieto se separan de nuevo

El mercado de parejas vuelve a agitarse y puede estar a punto de provocar un nuevo efecto dominó. Jon Sanz y Coki Nieto han decidido separar nuevamente sus caminos después de recuperar esta temporada un proyecto que ya habían compartido anteriormente. La ruptura llega apenas unos días después de que Franco Stupaczuk y Mike Yanguas anunciaran también el final de su segunda etapa juntos y, aunque todavía no hay confirmaciones, los rumores apuntan a un posible reencuentro entre el argentino y Jon Sanz.

Fue el propio Sanz quien anunció primero la separación a través de sus redes sociales. "Nunca es fácil cerrar una etapa y menos junto a Coki. Ponemos punto y a parte a este 2.0 que por momentos sí y, por momentos, no hemos rendido como esperábamos", explicó el jugador navarro. Jon agradeció el trabajo de todo su equipo durante estos meses y, especialmente, a Cristian Arias Mayoral y Maxi Grabiel, antes de asegurar que ahora es momento de "desconexión, resetear y volver más fuerte con nuevos objetivos".

La respuesta de Coki no tardó en llegar. El madrileño publicó una storie en la que dejó claro que la decisión no partió de él: "Gracias Jon por esta segunda etapa jugando juntos. Nunca me ha gustado cambiar de pareja y mucho menos a mitad de temporada, pero respeto la decisión y toca aceptarlo". Nieto, que siempre se ha caracterizado por buscar proyectos de continuidad, también explicó que ahora toca descansar y desconectar unos días antes de afrontar lo que queda de temporada.

El mensaje de Coki Nieto / RRSS

Lejos de los objetivos de la versión 2.0

La separación llega después de unos meses en los que Sanz y Nieto no han conseguido alcanzar el nivel que esperaban cuando decidieron volver a unir sus caminos. En su segunda aventura apenas han conseguido dos semifinales, en los lejanos torneos de Gijón y NewGiza. Los cuartos de final han sido su resultado más habitual en muchas citas, mientras que en cinco torneos ni siquiera consiguieron superar la primera o segunda ronda. Un balance insuficiente para una pareja que aspiraba a competir de forma habitual por las últimas rondas.

Y ahora aparece Franco Stupaczuk. El argentino anunció hace apenas unos días su separación de Mike Yanguas después de la eliminación en Londres, poniendo fin a una segunda etapa que tampoco terminó de funcionar como esperaban. Según apuntan varios rumores, Stupa habría contactado con Jon Sanz para plantearle la posibilidad de compartir pista. El movimiento es más que posible, aunque ninguno de los dos ha confirmado todavía que vayan a convertirse en pareja.

Nuevo efecto dominó

De confirmarse el movimiento, el cambio podría generar un auténtico efecto dominó. Porque Mike Yanguas sigue libre y una de las opciones que podría aparecer sobre la mesa sería precisamente Coki Nieto. Sin embargo, no parece sencillo que el madrileño quiera volver a formar pareja con Yanguas, sobre todo, teniendo en cuenta que en su anterior etapa junto al malagueño no hubo química dentro de la pista y, fuera, las cosas aparentemente no acabaron de la mejor manera.

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Es pues toda una incógnita como empezará la segunda parte del año en Premier Padel ya que se avecina un verano movidito en cuanto a cambios de pareja en el cuadro masculino.