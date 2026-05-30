Joma presentó en el Padel World Summit 2026 su colección de palas más innovadora y versátil

Joma aprovechó su presencia en el Padel World Summit 2026 para presentar oficialmente su nueva colección de palas, una línea desarrollada en el centro de innovación J Lab con la participación de Carolina Navarro, embajadora de la marca y una de las grandes leyendas de este deporte. Más de 40 medios especializados y deportivos, tanto nacionales como internacionales, asistieron al encuentro celebrado en el stand de la firma española.

La exjugadora, nueve veces número uno del mundo, ha participado activamente en el desarrollo de una colección que, según la propia marca, supone el mayor salto tecnológico y de diseño realizado hasta la fecha. La nueva propuesta está formada por cuatro gamas —BLAST, HYPER, VALKIRIA e ICONIC— y busca adaptarse a todos los perfiles de jugador.

Uno de los aspectos más destacados de la colección es la incorporación de dos versiones diferenciadas, Hard y Soft, en las gamas BLAST, HYPER y VALKIRIA. Ambas variantes no solo se distinguen por la dureza de la goma, sino también por la disposición del sistema de perforado.

La versión Hard incorpora la tecnología Attack Touch, basada en la reducción de los orificios superiores para elevar el balance y concentrar el peso en la punta de la pala, mientras que los agujeros centrales son más amplios para mejorar las sensaciones de golpeo.

Por su parte, la versión Soft utiliza el sistema Ctrl Touch, que redistribuye el peso y optimiza la flexión de la cara para ofrecer un mayor control sin perder sensibilidad ni fluidez durante el juego.

Gama HYPER

Diseñada para jugadores con vocación ofensiva, la HYPER presenta un balance medio-alto y una amplia superficie de golpeo. Está fabricada con carbono 12K y cuenta con un acabado rugoso arenoso Rough Touch combinado con la tecnología Joma 3D Spin, destinada a potenciar los golpes con efecto.

La Hyper de Joma / Joma

Además, incorpora el sistema Speed Hole System, que mejora la manejabilidad gracias a unos canales integrados en el corazón de la pala, y el refuerzo Dual Tech Frame, que incrementa la resistencia estructural y la rigidez del conjunto.

Gama BLAST

La BLAST está pensada para aquellos jugadores que prefieren construir el punto antes de buscar el remate definitivo. Su balance equilibrado, ligeramente más alto en la versión Hard, le permite ofrecer un rendimiento versátil en todas las fases del juego.

La Blast de Joma / Joma

Mantiene la construcción en carbono 12K e incorpora la tecnología Aerobump Tech, basada en canales aerodinámicos que favorecen la velocidad de movimiento y la rapidez de ejecución. También cuenta con el sistema Dual Tech Frame para reforzar y proteger el marco.

Gama VALKIRIA

La nueva VALKIRIA es una de las palas que más ha evolucionado respecto a la colección anterior. Conserva la protección Dual Tech Frame e incorpora Aero Bump Tech en la parte superior del marco para mejorar notablemente la movilidad.

La Valkiria de Joma / Joma

Su balance más bajo en comparación con HYPER y BLAST, unido a un formato redondo híbrido, la convierte en una opción especialmente orientada a jugadores que priorizan el control, la precisión y la gestión de los tiempos del partido.

Gama ICONIC

La familia ICONIC recupera algunos de los modelos más emblemáticos de la historia de Joma a través de las palas Tournament Pro y Slam Pro. Se trata de modelos ligeros, con materiales premium y una estética renovada.

La Iconic de Joma / Joma

Fabricadas con carbono 3K en las caras y goma Soft, incorporan la tecnología Joma Spin 3D para favorecer los golpes con efecto. Su balance medio-alto y su gran manejabilidad están dirigidos a jugadores que buscan comodidad sin renunciar al rendimiento.

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Con esta nueva colección, Joma apuesta por ofrecer una amplia variedad de configuraciones y tecnologías con un objetivo común: que cada jugador encuentre la pala que mejor se adapte a su estilo, nivel de juego y evolución dentro de la pista.