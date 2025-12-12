Joma lanza su colección de palas de pádel más innovadora y estructurada hasta el momento

Joma da un paso adelante en su apuesta por el pádel con el lanzamiento de su nueva colección de palas para 2026, la línea más innovadora, técnica y polivalente que la marca ha elaborado hasta el momento. Desarrollada cuidadosamente en el centro de innovación de J Lab, tiene el objetivo de cubrir todos los perfiles de jugador.

Ésta compuesta por cuatro gamas, BLAST, HYPER, VALKIRIA e ICONIC, completamente mejoradas en cuanto a tecnología y diseño y respaldadas por embajadores de referencia en el mundo del pádel: Juanlu Esbrí, Vero Virseda, Carolina Navarro y Juani Mieres.

Dos versiones de cada gama: Hard y Soft

Además, cada gama, a excepción de la Iconic, cuenta con dos versiones, una Hard y una Soft, para que cada jugador elija la que mejor se adapta a sus necesidades. Ambas variaciones, aparte de por la dureza de la goma, se diferencian por la disposición inteligente del sistema de perforado.

ATTACK TOUCH en la versión Hard: los orificios superiores se han reducido para elevar el balance y concentrar el peso en la punta, mientras que los centrales se amplían para mejorar la sensación de golpeo.

CTRL TOUCH en la versión Soft: se ha redistribuido el peso y la flexión de la cara, generando un control refinado sin perder sensibilidad ni fluidez.

Gama HYPER x Vero Virseda

La pala Hyper está destinada a jugadores que busquen un plus ofensivo, ya queincorpora balance medio-alto y una amplia superficie de golpeo. Destaca por su construcción en carbono 12K y un acabado rugoso arenoso Rough Touch, combinado con la tecnología Joma 3D Spin, que potencia los golpes con efecto. También lleva tecnologías ya consolidadas en la marca, como Speed Hole System (canales que atraviesan el corazón de la pala para mejorar la manejabilidad) y Dual Tech Frame (refuerzo de carbono que aporta mayor resistencia y rigidez).

Gama BLAST x Juanlu Esbrí

La pala BLAST es ideal para jugadores que disfrutan construir el punto y decidir el momento adecuado para definirlo. Con un balance equilibrado, ligeramente más alto en la versión Hard, es una pala cómoda, versátil y eficaz en todos los golpes. Mantiene el carbono 12K en el molde. Se diferencia por la tecnología Aerobump Tech, unos canales de viento que ayudan a moverla con mucha comodidad, y el sistema Dual Tech Frame para proteger el marco.

Gama VALKIRIA x Carolina Navarro

La nueva VALKIRIA está completamente mejorada. Hereda de la versión anterior la protección Dual Tech Frame y añade Aero Bump Tech en la parte superior del marco para incrementar notablemente la movilidad. Igualmente, presenta un balance más bajo que las gamas HYPER y BLUST y un formato redondo híbrido. Por eso, está orientada a jugadores que busquen control y dominio del timing.

Gama ICONIC x Juani Mieres

La gama ICONIC, compuesta por las palas Tournament Pro y Slam Pro, recupera los modelos más emblemáticos de Joma. Se trata de palas ligeras, con materiales premium y una estética renovada, pensadas para jugadores que buscan comodidad, manejabilidad y un balance medio-alto. Están fabricadas con carbono 3K en las caras y goma Soft, incorporan la tecnología Joma Spin 3D para mejorar los golpes con efecto.

Cuatro gamas, cuatro embajadores y un objetivo común: ofrecer a cada jugador la pala perfecta para su estilo, su técnica y su evolución en la pista.