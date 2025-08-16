Joma y Juanlu Esbrí presentan la nueva pala ST-Blast en una edición especial que busca revolucionar el pádel
El jugador castellonense ha colaborado en el diseño de una colección exclusiva que incluye la pala ST-Blast y las zapatillas Slam, con un desarrollo técnico avalado por laboratorios especializados.
Angie F.G.
Joma sigue apostando con fuerza por el pádel y lo hace de la mano de uno de sus referentes, Juanlu Esbrí. La marca deportiva ha lanzado una edición especial diseñada junto al jugador castellonense, cuyo eje central es la nueva pala ST-Blast, acompañada de las zapatillas Slam, uno de los modelos de referencia de la firma.
La colección busca ofrecer un producto técnico de máximo nivel que combine potencia, precisión y comodidad en la pista. Para ello, Joma ha contado con la experiencia directa de Esbrí, quien ha participado activamente en todas las fases del proceso de creación, desde el diseño hasta la prueba final en competición.
El desarrollo de la pala ST-Blast se ha estructurado en tres etapas. La primera, la de diseño, contó con las aportaciones de Esbrí al equipo técnico de Joma. Posteriormente, el modelo fue sometido a un testeo riguroso en el laboratorio Atria, especializado en pádel, que validó su durabilidad y prestaciones. Finalmente, el salto a la pista certificó el rendimiento del producto en condiciones reales de juego.
Golpes ofensivos sin sacrificar el control
La pala, destinada a jugadores de nivel medio y avanzado, destaca por su forma híbrida y un balance medio-alto que facilita los golpes ofensivos sin sacrificar el control. Entre sus innovaciones técnicas se encuentra la fibra de carbono FLEXSHIELD 12k, la tecnología ROTATION en relieve 3D para potenciar los golpeos, el sistema VIBRA-OUT que reduce vibraciones y un núcleo de goma FLEXO Black EVA que optimiza la salida de bola.
Además, el marco EXO COUNTER garantiza estabilidad y resistencia, lo que convierte a la ST-Blast en una herramienta fiable para afrontar los partidos más exigentes. Su rendimiento ha sido avalado por los test de laboratorio, lo que refuerza su posicionamiento como una de las palas más completas del mercado.
Zapatillas Slam para completar la colección
La colección también incluye las zapatillas Slam, un modelo clásico de Joma en el mundo del pádel que apuesta por la estabilidad, el agarre y la amortiguación. Fabricadas con un upper de mesh transpirable y el sistema de ventilación VTS, garantizan confort en los desplazamientos más intensos.
La mediasuela, compuesta por la tecnología REACTIVE BALL y phylon de alta densidad, junto a la pieza STABILIS, aporta un extra de impulso y evita torsiones indeseadas. Por su parte, la suela de caucho DURABILITY en forma de espiga asegura un óptimo rendimiento en superficies resbaladizas.
Con esta edición especial, Joma y Juanlu Esbrí no solo presentan una nueva pala, sino también una filosofía: la de que los mejores productos técnicos surgen de la experiencia real en la pista. Una propuesta que busca cambiar el juego y consolidar a la marca como referente en el pádel profesional.
