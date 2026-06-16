Joma se inspira en Valladolid para lanzar una edición especial de Premier Padel

Joma vuelve a poner el foco en uno de los escenarios más emblemáticos del pádel internacional con el lanzamiento de su nueva edición especial para el torneo de Valladolid. La firma española presenta una colección exclusiva formada por dos de sus productos estrella —las zapatillas Ultralight y la pala Hyper Pro HRD—, concebida específicamente para el evento del calendario de Premier Padel en la ciudad castellanoleonesa.

La propuesta destaca por su clara inspiración en la identidad deportiva de Valladolid. La combinación cromática elegida —blanco como base, con detalles en violeta, dorado y rojo— busca conectar con el imaginario de la ciudad, aportando personalidad sin renunciar a la funcionalidad en pista. El resultado es una colección reconocible y pensada para competir al máximo nivel en uno de los torneos más destacados del circuito.

Ultralight: ligereza y estabilidad para el alto rendimiento

Las zapatillas Ultralight x Premier Padel Valladolid incorporan un diseño específico para esta edición especial. Están pensadas para jugadores que buscan máxima agilidad sin renunciar a la estabilidad.

Las zapatillas de Joma para el P2 de Valladolid / Joma

Entre sus principales características destacan el upper ligero y transpirable con mesh técnico y sistema de ventilación VTS, el ajuste termosellado JOMA SPORTECH y una mediasuela de phylon optimizada para la absorción de impactos. Además, incluyen el sistema STABILIS en el mediopié, una pieza semirrígida que reduce el riesgo de torsiones en movimientos explosivos. La suela Omni de caucho DURABILITY completa el conjunto, diseñada para mejorar la resistencia y favorecer los deslizamientos en pista dura.

Hyper Pro HRD: potencia ofensiva y control

La pala Hyper Pro HRD completa esta edición especial 2026. Con forma de diamante y un punto dulce elevado, está orientada a jugadores de perfil ofensivo que priorizan la potencia sin perder precisión.

El modelo incorpora el marco DUALTECH FRAME con carbono 12k y núcleo de BlackEVA HRD de alta densidad, lo que permite absorber vibraciones y mejorar la estabilidad en el golpeo. A ello se suma el acabado JOMA 3D SPIN, que potencia los efectos, las hendiduras AEROBUMP TECH para optimizar la aerodinámica y el sistema VIBRA-OUT, que reduce vibraciones para una mayor comodidad en el juego.

La pala que Joma ha diseñado para Valladolid / Joma

El conjunto se completa con el sistema SPEED HOLE, diseñado para mejorar la aerodinámica en cada golpe.

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Con esta edición especial, Valladolid se convierte en el escaparate perfecto de una colección que combina diseño, innovación y rendimiento, reforzando la conexión entre la marca y uno de los torneos más reconocibles del circuito Premier Padel Valladolid.