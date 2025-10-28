Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Joma se inspira en la Palm Jumeirah en la nueva edición especial para Premier Padel Dubai

La versión personalizada de las zapatillas Slam x Premier Padel Dubai celebran la próxima edición del prestigioso torneo e incorporan tecnología de vanguardia.

La nueva zapatilla de Joma personalizada para el torneo de Dubai

La nueva zapatilla de Joma personalizada para el torneo de Dubai / Joma

La pasión por el pádel sigue creciendo y Joma responde con el lanzamiento de la zapatilla especial para Premier Padel Dubai. La marca da a conocer la edición especial de su zapatilla Slam diseñada para el evento. Premier Padel Dubai representa el escaparate perfecto para mostrar estos productos que combinan tecnología, diseño y máximo rendimiento.

La proyección de Joma en el pádel ha dado lugar a este nuevo modelo desarrollado para uno de los circuitos con mayor repercusión. Ambos productos incorporan una estética potente que fusiona tonos vivos y dinámicos, inspirados en la energía, la vitalidad y el ambiente único que se vive en este gran torneo. Esta propuesta visual aporta un toque diferenciador y refuerza la filosofía de Joma de unir tecnología y diseño.

Unas zapatillas muy minimalistas pero con alta tecnología

Unas zapatillas muy minimalistas pero con alta tecnología / Joma

Diseño exclusivo que inspirado en la Palm Jumeirah de Dubai

Las zapatillas incorporan una estética potente inspirada en la energía y la modernidad de Dubai, con una paleta de colores en blanco y turquesa que evoca el mar, la arena y la arquitectura única de la Palm Jumeirah.

Todos los detalles cuidados en la zapatilla

Todos los detalles cuidados en la zapatilla / Joma

Además, sus líneas y curvas reflejan dinamismo y sofisticación, características que hacen de este modelo unas zapatillas que unen deporte, cultura y diseño, perfectas para brillar en la pista.

Zapatillas Slam: tecnología y rendimiento para el pádel profesional

Destinadas a jugadores con buena técnica, incorporan sistemas técnicos de última generación para garantizar lo máximo en amortiguación, estabilidad y protección. Su upper confeccionado en mesh transpirable permite la correcta ventilación del sudor.

La tecnología VTS, compuesta por pequeñas perforaciones, mantiene los pies frescos y secos incluso en las sesiones más intensas. El sistema de ajuste termosellado JOMA SPORTECH adapta las zapatillas al pie sin añadir peso y eliminando las zonas de fricción. En la puntera y laterales tienen refuerzo PROTECTION para proteger la zona y alargar su durabilidad.

Son unas zapatillas muy transpirables

Son unas zapatillas muy transpirables / Joma

La mediasuela lleva phylon superior, que aporta un retorno de energía excepcional. El REACTIVE BALL inferior ofrece una amortiguación superior. Esta combinación de materiales brinda estabilidad en los movimientos laterales y optimiza los arranques explosivos y los frenazos rápidos durante los cambios de dirección.

Por otro lado, la pieza semirrígida STABILIS, situada en el enfranque, mejora la estabilidad de las zapatillas, reduciendo el riesgo de torsiones y ayudando a prevenir lesiones.

Una suela de alta durabilidad perfecta para facilitar los desplazamientos

Una suela de alta durabilidad perfecta para facilitar los desplazamientos / Joma

Finalmente, la suela de caucho DURABILITY es altamente resistente a superficies duras, a la vez que facilita los deslizamientos para llegar más rápido a la pelota.

