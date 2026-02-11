Joma fusiona fútbol y pádel con una pala exclusiva creada para el Brentford FC

Joma ha dado un paso inédito en la industria deportiva al presentar la Hyper Pro x Brentford FC, la primera pala de pádel desarrollada específicamente para un club de fútbol profesional. La marca española refuerza así su posicionamiento multideporte y abre una nueva vía de conexión entre dos disciplinas en plena expansión global: el fútbol y el pádel.

La iniciativa, presentada este miércoles 11 de febrero, supone un movimiento pionero en el sector. Por primera vez, la identidad visual y los valores de un equipo de la Premier League se trasladan de forma directa a un producto técnico de pádel, fusionando dos universos que cada vez comparten más espacios y aficionados.

La pala con los colores del club inglés / Premier Padel

La Hyper Pro x Brentford FC ha sido diseñada tomando como referencia los colores, símbolos y rasgos gráficos más representativos del club inglés. El resultado es una pala con una estética diferencial que traslada el ADN del Brentford a la pista, reforzando el sentimiento de pertenencia más allá del terreno de juego.

Más allá del diseño, Joma ha mantenido los estándares técnicos de su línea de alto rendimiento. El modelo parte de la base Hyper Pro, con forma de diamante, orientada a potenciar el juego ofensivo sin perder equilibrio en defensa o en las transiciones. Una apuesta clara por la potencia, dirigida a jugadores que buscan un perfil agresivo en la red.

Joma apuesta por la comunión del fútbol y el pádel / Joma

Una pala de gran calidad

En su construcción incorpora el marco con tecnología DUALTECH FRAME, que combina carbono 12K y BlackEVA HRD para aportar mayor rigidez estructural, estabilidad en el golpeo y reducción de vibraciones. A ello se suma el acabado JOMA 3D SPIN en relieve tridimensional, pensado para aumentar el control y la efectividad en los golpes con efecto.

La pala también integra las hendiduras AEROBUMP TECH, que optimizan el flujo aerodinámico y mejoran la manejabilidad, junto al sistema SPEED HOLE, diseñado para reducir la resistencia al aire. En el corazón incorpora el sistema VIBRA-OUT, enfocado a minimizar las vibraciones y aportar mayor confort en el impacto.

El escudo del Brentford, impreso en la pala / Joma

Con esta colaboración, Joma amplía el universo de producto personalizado del Brentford FC y consolida su estrategia transversal. La marca no solo explora nuevas oportunidades comerciales, sino que se posiciona como actor innovador en un momento en el que el pádel continúa creciendo a nivel internacional y estrechando lazos con otras disciplinas.