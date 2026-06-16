Jesús Ballvé: "Nike se puso en contacto con nosotros, pero Agus no se va de NOX"

El crecimiento imparable del pádel continúa atrayendo a las grandes marcas deportivas mundiales. Tal y como se había rumoreado hace algunos días y confirmó Marca Padel, Nike quiere desembarcar con fuerza en este deporte y ha puesto sus ojos en Agustín Tapia como una de las figuras clave para ello. Sin embargo, desde NOX, la marca que patrocina al jugador argentino, han querido dejar claro que cualquier movimiento deberá pasar obligatoriamente por una negociación a tres bandas.

Tapia, uno de los grandes referentes del pádel mundial junto a Arturo Coello con quien ostenta el número uno, mantiene un contrato en vigor con NOX hasta finales de 2028. Una vinculación que convierte a la firma española en un actor imprescindible ante cualquier interés externo.

Las especulaciones surgieron después de que Marca Padel informara sobre los contactos de Nike para explorar su entrada en el pádel a través de una de las principales estrellas del circuito como es el argentino Agustín Tapia.

Ante esta situación, Iván Hernández, del medio especializado Contrapared, habló con Jesús Ballvé, fundador de NOX, quien confirmó que la multinacional norteamericana ya se puso en contacto con la marca hace tiempo a través de intermediarios.

Confirmación de los contactos

"Nike tiene ganas de entrar. Nike, a través de unos intermediarios, ya se puso hace tiempo en contacto con nosotros", explicó Ballvé, que insistió en que el futuro de Tapia no depende únicamente de la voluntad de la marca estadounidense.

El máximo responsable de NOX fue contundente al recordar la situación contractual del jugador: "Agus no se va de NOX. Agus tiene contrato hasta finales de 2028", sentenció en declaraciones que podrán escucharse esta noche en el programa 'Esto es pádel' de Capital Radio.

Una operación a tres bandas

Ballvé abrió la puerta a estudiar una posible colaboración, aunque dejó claro que cualquier decisión deberá analizarse cuidadosamente. "Si Nike quiere entrar ahora con textil y zapatillas y quiere a Agus, tiene que hablarlo con nosotros y nosotros tenemos que valorar si esa asociación con Nike nos interesa o no", señaló.

El empresario destacó que en una eventual negociación entrarían en juego numerosos factores, desde los intereses deportivos y comerciales del jugador hasta el impacto que podría tener para NOX a nivel de imagen y ventas.

"Hay que tener en cuenta a Agustín, por supuesto hay que tener en cuenta a NOX, que es quien tiene los derechos y el contrato hasta finales de 2028, y después ver qué está dispuesto a ofrecer Nike", añadió.

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Por el momento, no existe ninguna operación cerrada ni negociaciones avanzadas conocidas públicamente. Lo que sí parece evidente es que Nike sigue observando muy de cerca el crecimiento del pádel y que Agustín Tapia figura entre los activos más atractivos para cualquier marca que quiera ganar relevancia inmediata dentro del deporte de mayor expansión en los últimos años.