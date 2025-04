Los 'jefes' del padel repiten finales en Bruselas

Todo cambia pero nada cambia. Bruselas es otro continente, es otro escenario, no es outdoor, es indoor, no hace viento, no hace sol, todo se controla mucho mejor, pero las finales serán las mismas que se vivieron en el Qatar Major de Doha. Los mejores siguen sin ceder cuando llega el sábado.

En el cuadro masculino los primeros en certificar el pase a la final fueron Ale Galán y Fede Chingotto quienes se impusieron a la dupla argentina de nueva creación formada por Martín di Nenno y Juan Tello en un intenso duelo que pese a que se resolvió en dos sets la realidad es que se convirtió en una guerra sin cuartel en la que nadie daba su brazo a torcer.

Un nuevo clásico

Pero sin duda los galones acaban por ser decisivos en los detalles de un partido y finalmente la balanza se decantó del lado de la pareja número 2 del mundo, que se impuso por un doble 7-5 y se clasificó para una final donde de nuevo se verán las caras con Arturo Coello y Agustín Tapia (este domingo a las 14.00 horas).

Será la repetición del clásico del pádel que, tras ser la final más habitual en 2024, tiene tintes de convertirse de nuevo en el duelo más recurrentet en este 2025 en la última instancia en los torneos. El primer round de esta temporada fue en Doha y los número uno se llevaron el gato al agua. Este domingo podría haber revancha.

Gran despedida de Paquito y Bergamini

La dupla número uno del mundo acabó con la resurrección de Paquito Navarro y Lucas Bergamini en el último partido de la jornada. Con un 6-4 y 6-3 certificaron el pase a la final dejando en la cuneta a una pareja que está encandilando a todos los aficionados en cada uno de los escenarios donde actúan.

Las favoritas siguen dominando

En el cuadro femenino, las número uno se mostraron mucho más solventes que en Doha y en esta ocasión no dieron opciones a las veteranas Alejandra Salazar y Vero Virseda que acabaron cayendo por 6-3 y 6-3. Paula Josemaría y Ariana Sánchez se presentan a la quinta final este 2025 y buscarán su segundo título ante lasque se están convirtiendo en unas auténticas pesadillas en lo que llevamos de año.

Delfi Brea y Gemma Triay serán las rivales en la final de Bruselas, como ya lo fueron en Doha. Las número uno tendrán una nueva oportunidad de vengarse de Brea y Triay quienes le tienen comida la moral en este 2025. La dupla hispano-argentina ha conseguido cuatro títulos de los seis torneos disputados.

En semis, las dos del mundo se impusieron a las jóvenes Claudia Fernández y Bea González en otro partido de los que costarán de olvidar. Mucho trabajo, mucha concentración, mucho pundonor y al final un importante triunfo para Triay y Brea que querrán seguir con esta racha que llevan en Premier Padel con cuatro títulos de los últimos cinco torneos disputados con la excepción del torneo de Santiago cuya final no se disputó.