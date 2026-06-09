Javi Leal: "Estaba destruido a nivel psicológico. De repente te ves en la mierda y no sabes como salir"

Javi Leal es un jugador que lo ha pasado francamente mal. Tras un ascenso espectacular en el pádel profesional, el porteño vio como la cara amable del pádel se esfumaba y llegaban las sombras y un túnel que parecía no tener fin. Ha necesitado 208 días para volver a saborear una victoria en el que ha sido el camino más duro de su carrera. Reencontrarse con su compañero de menores Fran Guerrero y el apoyo incondicional de su representante, Antonio Jover, han sido, junto al trabajo con el psicólogo las grandes bazas para encontrar la salida y ver por fin la luz.

Fue en el partido de segunda ronda del P1 de Valencia derrotando a Víctor Ruiz y Mario Ortega por 6-1, 3-6 y 6-0. Cuando acabó el partido le brotaron las lágrimas. Eran de liberación y de saber que había vuelto. Unos minutos después lo explicaba a SPORT en Valencia.

Antes que nada muchas felicidades. Por fin, tu primera victoria de 2026.

Esta victoria me ha ayudado mucho a nivel mental. Vengo de pasar seis meses muy malos, estaba destruido a nivel psicológico, y cuando ha terminado el partido he sentido la liberación, de decir, se acabó esta maldición, y ahora resetear desde aquí y empezar de cero.

Dices que estabas destruido, ¿pensaste alguna vez en abandonar?

No, nunca.

¿Qué es lo que te ha hecho renacer?

Pues te diría que mi equipo. Al final Antonio (Representante), Ángel (Preparador Físico) y Lopa (Entrenador) han sacado lo mejor de mí. Cuando tenía una derrota, ellos me animaban, decían que siguiera, que iba a llegar, y ha llegado. Y esto se lo debo a ellos, obviamente.

¿Ha habido trabajo con psicólogos?

Sí.

¿Y cuáles han sido las herramientas que te han dado para superar este momento?

Un poco las herramientas han sido el tema de la respiración, el saber llevar un poco los puntos, seleccionar los momentos importantes, que creo que hoy los he gestionado un poco bien, y se ha dado.

"¿Volver con Fran Guerrero? Esto es lo mejor que me ha pasado ahora mismo.

Y volver con Fran Guerrero, supongo que esto también ha sido como volver con tu amigo, ¿no?

Sí, esto sí. Esto es lo mejor que me ha pasado ahora mismo. Al final ten en cuenta que nosotros hemos estado desde los 8 hasta los 17 jugando juntos. Nos separamos dos o tres años porque yo empecé a jugar World Padel Tour y él seguía con menores Pero volvimos y es como jugar de memoria. Yo sé lo que va a tirar él, él sabe lo que yo voy a tirar y estoy súper contento.

Y esto se refleja en la pista y fuera de ella. ¿Qué importancia das a que fuera de la pista todo funcione?

Para mí es súper importante. Si al final las cosas no funcionan fuera, dentro vas a ser igual. Para mí es más importante tener una buena relación fuera que dentro.

Ahora, una vez que tengo esta victoria, mi objetivo es meter el acelerador y seguir entrenando y haciendo todo bien.

Has ganado, pero ahora esto sigue. No te puedes dejar ir ahora por haber conseguido esta victoria.

Ahora, una vez que tengo esta victoria, meter el acelerador y seguir entrenando y haciendo todo bien.

¿Cuáles son tus, no diría objetivos, pero tus metas así a corto plazo?

A corto plazo mi meta es disfrutar de cada partido, intentar hacerlo lo mejor posible, salga bien o salga mal.

Lo primero que he pensado es en Antonio. Llevabamos seis meses que no he levantaba la cabeza y él era la única persona que estaba y yo te diría que piensa en él.

¿Qué es lo primero que has pensado hoy tras la victoria?

Lo primero que he pensado es en Antonio. Llevabamos seis meses que no he levantaba la cabeza y él era la única persona que estaba y yo te diría que piensa en él.

Te veo muy emocionado, ha sido realmente muy duro todo lo que has pasado.

Sí. (Llora)

Explícame un poco.

Vienes de ganar todo.

(Se toma una pausa porque no puede evitar las lágrimas)

Vienes de ganar muchas cosas, de meter cuartos, de meter semis, de repente te ves en la mierda, básicamente, y no sabes cómo salir y la única persona que estaba era él (Antonio). Es la única persona que todos los días me escribía, y me decía: 'venga Javi, dalo todo, entrena, sé feliz, juega… O sea, al final se lo debo a él.

¿Crees que quizás se crearon demasiadas expectativas en ti?

No, al final yo creo que me las ponía yo. De venir de hacerlo tan bien, yo llegué a pensar que tenía que hacer los cuartos sí o sí, era como que me obligaba a hacerlo bien. Al final, Nadal perdía partidos, estuvo dos años sin ganar. No puedo pretender hacerlo todo perfecto en el tema de victorias, de partidos... o sea un día tengo que jugar mal, jugaré mal y perderé y ya está. No me queda otra que resetear y seguir.

Nadal ha perdido muchos partidos, pero ha sido número uno durante mucho tiempo. ¿Te ves algo así?

Eso es muy complicado, pero ojalá, ojalá se dé.

¿Es uno de tus ídolos?

Sí, diría que sí.

¿Y en el pádel tienes algún ídolo?

En el pádel Bela

¿Has hablado con él cuando has pasado este mal momento?

He hablado con él alguna vez, pero no de este momento.

Pues que siga esta línea y muchas felicidades.

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Muchísimas gracias.