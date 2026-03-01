Javi Garrido desde Dubai: "La situación aquí genera bastante incertidumbre y estamos organizándonos para poder salir cuanto antes"

Varios jugadores profesionales de pádel que habían establecido su residencia en Dubái para entrenar y competir se han visto afectados por la escalada de tensiones bélicas en Oriente Medio tras los ataques y contraataques entre Irán y potencias como Estados Unidos e Israel que han tenido impacto directo en los Emiratos Árabes Unidos.

Entre los deportistas afectados se encuentran figuras conocidas del circuito profesional como Javi Garrido, Victoria Iglesias, Javi Leal o Jon Sanz. Todos ellos se habían mudado a Emiratos Árabes Unidos en los últimos meses, atraídos por el creciente movimiento del pádel en la región y la cercanía con importantes torneos del calendario internacional además de las ventajas fiscales que les ofrece el país árabe.

La ciudad, normalmente considerada un destino seguro y estable, ha sufrido ataques con misiles y drones que han alcanzado infraestructuras clave, como el aeropuerto internacional y varios edificios emblemáticos, lo que ha provocado cierre de espacio aéreo, cancelaciones de vuelos y escenas de tensión ciudadana.

Mensajes de calma desde los jugadores

A través de sus redes sociales, varios jugadores han querido transmitir tranquilidad a sus seguidores y familiares. De esta manera, Javi Garrido publicó una storie donde aseguraba que tanto él como su novia y su entrenador están bien: “Estamos bien y a salvo, pero también preocupados. La situación aquí genera bastante incertidumbre y, aunque intentamos mantener la calma, esperamos poder irnos lo antes posible”, explicó, reconociendo que "estamos organizándonos para poder salir cuanto antes".

También Victoria Iglesias publicó un mensaje en el que asegura que "han sido horas de mucha tensión y nervios, pero quiero que sepáis que estoy bien y a salvo”.

Ambos jugadores agradecen las muestras de cariño, mensajes y llamadas que han recibido desde España y el apoyo que les ha brindado todo el mundo.

Situación delicada

Aunque los jugadores han transmitido mensajes positivos, la situación continúa siendo delicada. Las autoridades del país han recomendado a residentes y visitantes permanecer atentos a las indicaciones de seguridad y, en la medida de lo posible, evitar desplazamientos hasta que el espacio aéreo y las conexiones internacionales vuelvan a funcionar con normalidad.

La comunidad deportiva sigue pendiente de la evolución de los acontecimientos y de la posibilidad de que tanto jugadores como otros profesionales que se encontraban en Dubái y en otros países de Oriente Medio atacados por Irán puedan regresar a sus países.